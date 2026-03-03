ข่าว

วินาทีระทึก! นักบินเผยภาพ “ขีปนาวุธ” อิหร่านพุ่งผ่านหน้า ขณะบินสูง 3 หมื่นฟุต

เผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 16:39 น.
51
แฟ้มภาพ

นาทีขวัญผวาบนน่านฟ้าตะวันออกกลาง! นักบินเครื่องบินพาณิชย์แชร์ภาพสุดระทึกขณะขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้า ห่างจากเครื่องเพียงไม่กี่ไมล์ เผยเห็นการยิงถึง 3 ระลอกขณะกำลังบินมุ่งหน้าผ่านโซนอันตราย ด้านรัฐบาลอังกฤษส่งทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เตรียมอพยพพลเมือง 7.6 หมื่นราย หลังเที่ยวบินเริ่มกลับมาให้บริการท่ามกลางความตึงเครียด

สำนักข่าว The Telegraph เผยแพร่ภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่บันทึกได้จากห้องนักบินของเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งขณะบินอยู่ที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต ด้วยความเร็ว 550 ไมล์ต่อชั่วโมง เหนือน่านฟ้าตะวันออกกลางเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา (28 ก.พ.) ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นแนวควันสีขาวพุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่อิหร่านยิงตอบโต้สหรัฐฯ และอิสราเอล

นักบินระบุว่า เขาเห็นการปล่อยขีปนาวุธอย่างน้อย 3 ลูก เว้นระยะห่างกันประมาณลูกละ 20 นาที ในตอนแรกเขารู้สึกกลัวเพราะดูเหมือนขีปนาวุธกำลังพุ่งตรงมาทางเครื่องบิน แต่โชคดีที่วิถีของมันเปลี่ยนไปทำให้เครื่องบินไม่ต้องทำการหักหลบกะทันหันและบินไปตามเส้นทางเดิมจนปลอดภัย (ดูคลิป)

นักบินเล่าเหตุการณ์ยิงขีปนาวุธ 3 ลูกจากความสูง 30,000 ฟุต
แฟ้มภาพ

อังกฤษส่งทีมเคลื่อนที่เร็ว เร่งช่วยเหลือพลเมือง

เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แถลงต่อสภาสามัญชนว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาทุกทางเลือกเพื่อช่วยเหลือพลเมืองอังกฤษในภูมิภาค โดยได้ส่ง “ทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว” ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพลเมืองที่ติดค้างอยู่ โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ซึ่งเป็นจุดที่มีชาวอังกฤษพำนักอยู่หนาแน่นที่สุด

เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา (2 มี.ค.) พลเมืองอังกฤษกลุ่มแรกที่ติดค้างอยู่ในตะวันออกกลางได้เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน อย่างปลอดภัยด้วยเที่ยวบินจากอาบูดาบี บรรยากาศที่ประตูทางออกเต็มไปด้วยความตื้นตัน แคธ วีเวอร์ นักวิทยาศาสตร์วัย 26 ปี ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อได้พบกับคู่หมั้นที่มารอรับ โดยเธอบอกว่า โล่งใจมากที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง

เวย์น ไรไพเนอร์ วิศวกรวัย 50 ปี เล่าว่า บรรยากาศบนเครื่องบินในช่วงหลายชั่วโมงแรกของการเดินทางเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัด

ควันดำที่พวยพุ่งขึ้นจากการโจมตีของอิหร่าน ขณะที่เครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์จอดอยู่ที่สนามบินนานาดูไบ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
รถตำรวจและรถพยาบาลจอดนิ่งบนถนนขาออกที่เงียบเหงาของสนามบินนานาชาติดูไบ หลังถูกสั่งปิดทำการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
เครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์จอดอยู่ที่สนามบินนานาชาติดูไบ หลังจากปิดทำการ 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
เครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์จอดอยู่ที่สนามบินนานาชาติดูไบ หลังจากปิดทำการ 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Altaf Qadri)

สายการบินคุมเข้ม เลี่ยงเส้นทาง-ยกเลิกเที่ยวบิน

แม้บางเที่ยวบินจะเริ่มกลับมาให้บริการ แต่สถานการณ์น่านฟ้ายังคงวิกฤต เวอร์จิน แอตแลนติก ยกเลิกเที่ยวบินจากดูไบและริยาดมุ่งหน้าสู่ลอนดอน บริติช แอร์เวย์ และ อีซีเจท ยกเลิกเที่ยวบินไปไซปรัสบางส่วน หลังมีรายงานโดรนโจมตีฐานทัพอากาศ RAF Akrotiri ของอังกฤษบนเกาะไซปรัส

ขณะที่สายการบินส่วนใหญ่ยังคงใช้การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน (Re-route) เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยขีปนาวุธ.

ผู้โดยสารที่ตกค้างนั่งอยู่ในลานจอดรถของสนามบินนานาดูไบ หลังจากสนามบินปิดทำการในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026
ผู้โดยสารที่ตกค้างนั่งอยู่ในลานจอดรถของสนามบินนานาดูไบ หลังจากสนามบินปิดทำการในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ทางเดินสำหรับผู้โดยสารขาออกของสนามบินนานาชาติดูไบถูกปล่อยทิ้งร้างหลังจากปิดทำการในดูไบ (AP Photo/Altaf Qadri)
(AP Photo/Altaf Qadri)
ควันดำพวยพุ่งจากการโจมตีของอิหร่าน ขณะที่เครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์จอดอยู่ที่สนามบินดูไบ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก “Planet Labs PBC” เผยให้เห็นสภาพเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 มี.ค. 2026 (Planet Labs PBC via AP)
เปลวไฟและกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นจากโกดังในเขตอุตสาหกรรมของเมืองชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 หลังมีรายงานการโจมตีของอิหร่านในดูไบ (ภาพ @AP)
ควันพวยพุ่งขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านในบริเวณท่าเรือดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Fatima Shbair)
ชายคนหนึ่งขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนเปลี่ยวในย่านดาวน์ทาวน์ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ประชาชนตะโกนคำขวัญขณะประท้วงการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 ป้ายที่เขียนด้วยภาษาตุรกีมีข้อความว่า “อิสราเอลนักฆ่า” (AP Photo/Emrah Gurel)
หญิงคนหนึ่งร่ำไห้ขณะไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ระหว่างชุมนุมในชานเมืองทางใต้ของเบรุต เลบานอน 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Hassan Ammar)
ผู้มาร่วมไว้อาลัยต่างหลบภัยขณะที่เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเพื่อเตือนถึงขีปนาวุธที่อิหร่านยิงมายังอิสราเอล ในระหว่างพิธีศพของซาราห์ เอลิเมเลคและโรนิต บุตรสาวของเธอ ซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน ที่เมืองเบธเชเมชของอิสราเอล 2 มี.ค.2026 (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
ภาพของนกตัวหนึ่งที่บินผ่านกลุ่มควันหนาทึบซึ่งพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า หลังเกิดเหตุโจมตีในกรุงเตหะราน อิหร่าน 2 มี.ค. 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)
ธงชาติอิหร่านถูกปักไว้ท่ามกลางซากปรักหักพังของสถานีตำรวจที่ถูกโจมตีเมื่อวันจันทร์ ระหว่างปฏิบัติการทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลในกรุงเตหะราน อิหร่าน 3 มี.ค.2026 (AP Photo/Vahid Salemi)
ทรัมป์ แถลงข่าวที่ท่าเรือคอร์ปัสคริสติ รัฐเท็กซัส เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 2026 โดยมีผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับฟัง (AP Photo/Matt Rourke)
กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลรวมตัวกันด้วยความโศกเศร้าในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. หลังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของรัฐประกาศการเสียชีวิตของ อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างเป็นทางการ (AP Photo/Vahid Salemi)
ชาวอิสราเอลหนีลงสถานีรถไฟใต้ดินเพื่อใช้เป็นหลุมหลบภัยในเมืองรามัตแกน หลังเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังระงมจากการโจมตีของอิหร่าน 28 ก.พ. 2026 (AP Photo/Oded Balilty)
กลุ่มควันพวยพุ่งเหนือท้องฟ้าจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเขตดาฮีเยะห์ (Dahiyeh) ชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่ 3 มี.ค.2026 (AP Photo/Bilal Hussein)
(AP Photo/Hussein Malla)

