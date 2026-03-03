วินาทีระทึก! นักบินเผยภาพ “ขีปนาวุธ” อิหร่านพุ่งผ่านหน้า ขณะบินสูง 3 หมื่นฟุต
นาทีขวัญผวาบนน่านฟ้าตะวันออกกลาง! นักบินเครื่องบินพาณิชย์แชร์ภาพสุดระทึกขณะขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้า ห่างจากเครื่องเพียงไม่กี่ไมล์ เผยเห็นการยิงถึง 3 ระลอกขณะกำลังบินมุ่งหน้าผ่านโซนอันตราย ด้านรัฐบาลอังกฤษส่งทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เตรียมอพยพพลเมือง 7.6 หมื่นราย หลังเที่ยวบินเริ่มกลับมาให้บริการท่ามกลางความตึงเครียด
สำนักข่าว The Telegraph เผยแพร่ภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่บันทึกได้จากห้องนักบินของเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งขณะบินอยู่ที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต ด้วยความเร็ว 550 ไมล์ต่อชั่วโมง เหนือน่านฟ้าตะวันออกกลางเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา (28 ก.พ.) ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นแนวควันสีขาวพุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่อิหร่านยิงตอบโต้สหรัฐฯ และอิสราเอล
นักบินระบุว่า เขาเห็นการปล่อยขีปนาวุธอย่างน้อย 3 ลูก เว้นระยะห่างกันประมาณลูกละ 20 นาที ในตอนแรกเขารู้สึกกลัวเพราะดูเหมือนขีปนาวุธกำลังพุ่งตรงมาทางเครื่องบิน แต่โชคดีที่วิถีของมันเปลี่ยนไปทำให้เครื่องบินไม่ต้องทำการหักหลบกะทันหันและบินไปตามเส้นทางเดิมจนปลอดภัย (ดูคลิป)
อังกฤษส่งทีมเคลื่อนที่เร็ว เร่งช่วยเหลือพลเมือง
เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แถลงต่อสภาสามัญชนว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาทุกทางเลือกเพื่อช่วยเหลือพลเมืองอังกฤษในภูมิภาค โดยได้ส่ง “ทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว” ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพลเมืองที่ติดค้างอยู่ โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ซึ่งเป็นจุดที่มีชาวอังกฤษพำนักอยู่หนาแน่นที่สุด
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา (2 มี.ค.) พลเมืองอังกฤษกลุ่มแรกที่ติดค้างอยู่ในตะวันออกกลางได้เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน อย่างปลอดภัยด้วยเที่ยวบินจากอาบูดาบี บรรยากาศที่ประตูทางออกเต็มไปด้วยความตื้นตัน แคธ วีเวอร์ นักวิทยาศาสตร์วัย 26 ปี ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อได้พบกับคู่หมั้นที่มารอรับ โดยเธอบอกว่า โล่งใจมากที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง
เวย์น ไรไพเนอร์ วิศวกรวัย 50 ปี เล่าว่า บรรยากาศบนเครื่องบินในช่วงหลายชั่วโมงแรกของการเดินทางเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัด
สายการบินคุมเข้ม เลี่ยงเส้นทาง-ยกเลิกเที่ยวบิน
แม้บางเที่ยวบินจะเริ่มกลับมาให้บริการ แต่สถานการณ์น่านฟ้ายังคงวิกฤต เวอร์จิน แอตแลนติก ยกเลิกเที่ยวบินจากดูไบและริยาดมุ่งหน้าสู่ลอนดอน บริติช แอร์เวย์ และ อีซีเจท ยกเลิกเที่ยวบินไปไซปรัสบางส่วน หลังมีรายงานโดรนโจมตีฐานทัพอากาศ RAF Akrotiri ของอังกฤษบนเกาะไซปรัส
ขณะที่สายการบินส่วนใหญ่ยังคงใช้การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน (Re-route) เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยขีปนาวุธ.
