รวบไรเดอร์กระชากกระเป๋าหญิงอังกฤษ รับรายได้ไม่พอ ต้องดูแลเมีย 2 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 10:17 น.
ขอบคุณภาพจาก - ตำรวจไทย - Thaipolice

ตำรวจเข้าจับกุมไรเดอร์ วัย 33 ปี ก่อเหตุกระชากกระเป๋าหญิงอังกฤษวัย 21 ปี เจ้าตัวสารภาพยอมรับรายได้ไม่พอ ต้องดูแลเมีย 2 คน

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าจับกุม นายธนิต อายุ 33 ปี ข้อกล่าวหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม พร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุ โดยจับกุมได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ ซอยประชาสงเคราะห์ 23 จุด 3 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่นายธนิตกับพวกได้ก่อเหตุ กระชากกระเป๋าหญิงชาวอังกฤษ ที่บริเวณทางเท้าถนนสุรวงศ์ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรน เซนเตอร์พอยต์ ก่อนหลบหนีไป โดยทรัพย์สินถูกที่ชิงไปมี มีกระเป๋ายี่ห้อ จิมทอมสัน 1 ใบ โทรศัพท์มือถือ iPhone17 Pro max สีเงิน 1 เครื่อง สร้อยข้อมีอยี่ห้อ แพนโดร่า 2 เส้น เงินสดประมาณ 3,000 บาท

นายธนิต รับสารภาพว่า สาเหตุที่ทำเนื่องจากขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน อย่างเดียวเงินไม่พอใช้ ต้องหาเงินเลี้ยงภรรยาอีก 2 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายธนิต ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางรัก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

