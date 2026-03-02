บันเทิง

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 22:19 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 17:52 น.
50
ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN
แฟ้มภาพ

ฮอตทะลุปรอท! ซิดนีย์ สวีนนีย์ ในวัย 28 ปี กลับมาเขย่าวงการแฟชั่นอีกครั้งด้วยภาพโปรโมตสุดสยิวในคอลเลกชัภาย่นใหม่ภายใต้แบรนด์ชุดชั้นในของเธอเองอย่าง “SYRN”

กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อซุปเปอร์สตาร์สาว ซิดนีย์ สวีนนีย์ (Sydney Sweeney) ปล่อยภาพเซตใหม่จากการถ่ายทำแคมเปญชุดชั้นในแบรนด์ “SYRN” ของเธอเอง โดยครั้งนี้เธอมาในลุคที่เน้นความมั่นใจและการปลดปล่อยตัวตนผ่านคอนเซปต์ที่ว่า “จงทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เปลือยกาย”

ในภาพโปรโมตล่าสุด ซิดนีย์ปรากฏตัวในชุดชั้นในแบบทูพีซสีขาวดำที่เน้นโชว์กล้ามท้องสุดเฟิร์ม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นลุคที่เผ็ดร้อนยิ่งกว่าด้วยการสวมจีสตริงสีดำทับถุงน่องซีทรู นั่งโพสท่าบนเก้าอี้ที่เผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างชัดเจน พร้อมผมบลอนด์สลวยทรงบอดี้เวฟที่ดูหรูหรา

เธอกล่าวถึงคอลเลกชันนี้ว่าผลิตจากผ้ายืดหยุ่นไร้รอยต่อและออกแบบมาเพื่อให้ผู้หญิงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความอึดอัด

ภาพ Instagram @syrn
เกิดมาเพื่อเป็น SYRN ซิดนีย์ สวีนีย์ อวดหุ่นสุดเซ็กซี่ในคลิปโปรโมชั่นสุดวาบหวิว
ภาพ Instagram @syrn

แรงบันดาลใจจากปมวัยเด็ก บราที่เข้าใจผู้หญิงหน้าอกใหญ่

ตัวแม่แห่งวงการเคยเปิดใจกับนิตยสาร คอสโมโพลิแทนว่า เธอมีหน้าอกขนาด 32DD ตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี ซึ่งทำให้การหาชุดชั้นในที่ใส่สบายเป็นเรื่องยากมากในตอนนั้น เธอจำได้ว่ามีบราผ้าไหมตัวหนึ่งที่ใส่จนขาดเป็นรูเพราะเป็นตัวเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกดีกับตัวเอง

ประสบการณ์ดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ SYRN ที่เน้นการผลิตบราที่ครอบคลุมไซส์ตั้งแต่อกเล็กไปจนถึงขนาด 42DDD เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้มีชุดชั้นในที่เป็นเพื่อนคู่ใจไปตลอดชีวิตเหมือนที่เธอเคยมี

การเปิดตัวแบรนด์ในครั้งนี้ ซิดนีย์ย้ำชัดถึงจุดยืนว่า นี่คือชุดชั้นในที่คุณใส่เพื่อตัวเอง ไม่ต้องมีคำอธิบาย และไม่ต้องมีคำขอโทษ สะท้อนผ่านแฮชแท็ก #BornToBeASyren ที่เน้นความเซ็กซี่อย่างมีระดับและความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง โดยหลังจากภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย โดยยกย่องว่า ซุปตาร์สาวคือไอคอนนิคของความเซ็กซี่ยุคใหม่ที่ทั้งสวยและมีความสามารถในการบริหารธุรกิจไปพร้อมกัน.

ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN
ภาพ Instagram @syrn
ภาพ Instagram @syrn
จากยูโฟเรีย สู่เจ้าแม่ชุดชั้นใน การเปิดตัวแบรนด์ใหม่สุดเซ็กซี่ของซิดนีย์ สวีนีย์
ภาพ Instagram @syrn
ซิดนีย์ สวีนีย์ เปิดใจเกี่ยวกับปัญหาการใส่ชุดชั้นในไซส์ 32DD พร้อมเปิดตัวคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่
ภาพ Instagram @syrn
แฟ้มภาพ IG @Sydney_Sweeney
แฟ้มภาพ IG @Sydney_Sweeney
แฟ้มภาพ @X
แฟ้มภาพ @X
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 7
แฟ้มภาพจาก Instagram : sydney_sweeney
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 8
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
watching today entertainment
แฟ้มภาพ
สวีนนีย์ ดาราฮอลลีวู้ดชาวอเมริกัน
ภาพ IG @sydney_sweeney
ซิดนีย์ สวีนีย์ - 2
แฟ้มภาพ
ซิดนีย์ โต้กลับคำวิจารณ์ แครอล บอม
ภาพจาก IG : sydney_sweeney
ซิดนีย์ โต้กลับคำวิจารณ์ แครอล บอม
ภาพจาก IG : sydney_sweeney

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

