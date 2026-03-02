เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง
ฮอตทะลุปรอท! ซิดนีย์ สวีนนีย์ ในวัย 28 ปี กลับมาเขย่าวงการแฟชั่นอีกครั้งด้วยภาพโปรโมตสุดสยิวในคอลเลกชัภาย่นใหม่ภายใต้แบรนด์ชุดชั้นในของเธอเองอย่าง “SYRN”
กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อซุปเปอร์สตาร์สาว ซิดนีย์ สวีนนีย์ (Sydney Sweeney) ปล่อยภาพเซตใหม่จากการถ่ายทำแคมเปญชุดชั้นในแบรนด์ “SYRN” ของเธอเอง โดยครั้งนี้เธอมาในลุคที่เน้นความมั่นใจและการปลดปล่อยตัวตนผ่านคอนเซปต์ที่ว่า “จงทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เปลือยกาย”
ในภาพโปรโมตล่าสุด ซิดนีย์ปรากฏตัวในชุดชั้นในแบบทูพีซสีขาวดำที่เน้นโชว์กล้ามท้องสุดเฟิร์ม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นลุคที่เผ็ดร้อนยิ่งกว่าด้วยการสวมจีสตริงสีดำทับถุงน่องซีทรู นั่งโพสท่าบนเก้าอี้ที่เผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างชัดเจน พร้อมผมบลอนด์สลวยทรงบอดี้เวฟที่ดูหรูหรา
เธอกล่าวถึงคอลเลกชันนี้ว่าผลิตจากผ้ายืดหยุ่นไร้รอยต่อและออกแบบมาเพื่อให้ผู้หญิงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความอึดอัด
แรงบันดาลใจจากปมวัยเด็ก บราที่เข้าใจผู้หญิงหน้าอกใหญ่
ตัวแม่แห่งวงการเคยเปิดใจกับนิตยสาร คอสโมโพลิแทนว่า เธอมีหน้าอกขนาด 32DD ตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี ซึ่งทำให้การหาชุดชั้นในที่ใส่สบายเป็นเรื่องยากมากในตอนนั้น เธอจำได้ว่ามีบราผ้าไหมตัวหนึ่งที่ใส่จนขาดเป็นรูเพราะเป็นตัวเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกดีกับตัวเอง
ประสบการณ์ดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ SYRN ที่เน้นการผลิตบราที่ครอบคลุมไซส์ตั้งแต่อกเล็กไปจนถึงขนาด 42DDD เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้มีชุดชั้นในที่เป็นเพื่อนคู่ใจไปตลอดชีวิตเหมือนที่เธอเคยมี
การเปิดตัวแบรนด์ในครั้งนี้ ซิดนีย์ย้ำชัดถึงจุดยืนว่า นี่คือชุดชั้นในที่คุณใส่เพื่อตัวเอง ไม่ต้องมีคำอธิบาย และไม่ต้องมีคำขอโทษ สะท้อนผ่านแฮชแท็ก #BornToBeASyren ที่เน้นความเซ็กซี่อย่างมีระดับและความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง โดยหลังจากภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย โดยยกย่องว่า ซุปตาร์สาวคือไอคอนนิคของความเซ็กซี่ยุคใหม่ที่ทั้งสวยและมีความสามารถในการบริหารธุรกิจไปพร้อมกัน.
