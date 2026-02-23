หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

ข่าวดาราบันเทิง

ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท

ทนายตุ๋ยอัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา หมิ่นประมาทรวม ย้ำไม่เรียกค่าเสียหาย ขอให้รับโทษอาญา เตือนถ้าไม่หยุดจะฟ้องเรื่อย ๆ พร้อมยื่นคัดค้านประกันตัว ชี้พฤติกรรมโพสต์โจมตีไม่หยุด

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2569) ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพิธีกร หนุ่ม กรรชัย เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เผยว่าพฤติการณ์ของคู่กรณีมีการโพสต์ข้อความโจมตีอย่างต่อเนื่องยาวนาน 6-7 เดือน และยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดโพสต์

ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “วันนี้เป็นคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เป็นคดีที่ 3 ที่ยื่นฟ้องต่อศาลเอง ส่วนคดีที่ 4 ยื่นไปแล้วอีกศาลหนึ่ง รวมทั้งที่สน.ท่าข้าม รวมเป็น 5 คดี สำหรับวันนี้ 2 คดี เป็นคดีที่ 2 ที่ศาลท่านรับคดีมีมูลไว้แล้ว วันนี้ท่านนัดตรวจพยานหลักฐาน หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นข้อความที่เขาโพสต์ต่อเนื่องมา 5 – 6 เดือนที่ผ่านมา พี่หนุ่มบอกว่าให้ยื่นฟ้องไปทุก ๆ ครั้ง ผมก็เลยจับเป็นคดีคดีไป เป็นเดือน ๆ”

เมื่อถูกถามว่าศาลรับฟ้องหรือยัง ฝั่งทนายตุ๋ย พรศักดิ์ ตอบกลับว่า “คดีนึงศาลรับฟ้องแล้ว แต่อีกคดีหนึ่งศาลต้องไต่สวนวันนี้ ทั้งสองคดีเป็นคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา แต่เป็นคนละคดี คนละกรรม คนละวันเวลา ต่างกันที่ข้อความ วันเวลาที่โพสต์

พี่หนุ่มไม่ได้เรียกค่าเสียหายครับ ให้รับโทษทางอาญาอย่างเดียว วันนี้คดีที่ต้องไต่สวน 22 กรรม ถ้ารวมอีก 4 คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลกับ 1 คดีที่แจ้งความ รวมเป็น 64 กรรม เพราะพี่หนุ่มบอกว่าถ้าไม่หยุดจะฟ้องไปเรื่อย ๆ นี่ยังไม่หยุดนะครับ ผมเห็นเดือนมกราคมยังมีโพสต์อยู่เลย ยังไม่หยุด

วันนี้ศาลนัดตรวจหลักฐานพยานคดีหนึ่งที่ศาลสั่งมีมูล ซึ่งเขาต้องยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ปกติการขอประกันตัวโดยหลักควรจะต้องมาประกันตัวก่อนในวันนัด ถ้ามาวันนี้ใช้เวลานานมาก แล้วก็สุ่มเสี่ยงไม่รู้ว่าศาลท่านจะอนุญาตไหม เพราะส่วนตัวผมยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์พี่ ๆ นักข่าวไว้ว่าผมยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี ซึ่งผมก็ได้ดำเนินการแล้ว ลำดับต่อไปก็เป็นดุลยพินิจของศาลว่าจะพิจารณายังไง

ถ้าศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็คือไปเรือนจำ ต้องลุ้นว่าศาลจะพิจารณาอย่างไร ตามระเบียบศาลจะมีการวางหลักทรัพย์ตามวงเงินที่กำหนด เท่าที่จำได้ 10,000 บาทต่อคดี เขาอาจจะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวไว้แล้วก็ได้ ผมไม่แน่ใจ แต่ถ้าเขาไม่ยื่นวันนี้ ต้องรอ ต้องใช้เวลานาน”

ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ และ หนุ่ม กรรชัย

ต่อมา ทนายตุ๋ย ถูกถามว่าในคดีหมิ่นประมาทมั่นใจในหลักฐานหรือไหมว่าจะสามารถเอาผิดได้ ซึ่ง เจ้าตัว ตอบกลับว่า “ที่ผ่านมาที่เขาปฏิเสธในคดีที่ศาลท่านรับคดีมีมูล ผมเชื่อว่าเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เอ่ยชื่อ หนุ่มกรรชัย ซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อจริง ๆ แต่มีความเชื่อมโยง ข้อความเขาไม่ไปปฏิเสธว่าไม่หมิ่น จากประโยคมันก็ชัดอยู่ในตัว ทั้งดูหมิ่นและหมิ่นประมาท”

อย่างไรก็ดี ปู มัณฑนา เคยปฏิเสธแล้วว่าข้อความที่โพสต์นั้นไม่ได้หมายถึง หนุ่ม กรรชัย ด้าน ทนายตุ๋ย สวนกลับว่า “เขาปฏิเสธอยู่แล้ว แต่ผมเห็นสื่อมวลชนทำข่าว มีการจับข้อมูลมาชนกันก็รู้ว่าเป็นพี่หนุ่มกับคุณปู อีกทั้งเขาก็ไม่ได้ทะเลาะ หรือมีเรื่องอะไรกับใคร ตนนำหลักฐานเรียนศาล โดยศาลจะเป็นคนพิจารณาว่าเป็นไปตามที่นำเสนอไหม”

ต่อมา สื่อมวลชนสอบถามว่า หนุ่ม กรรชัย ฟ้องร้องแล้วทั้งสิ้นกี่คดี โดย ทนายผู้รับมอบอำนาจ เผยว่า “พี่หนุ่มฟ้อง 5 คดี ที่ศาลอาญารัชดา 3 คดี ศาลอาญากรุงเทพใต้ 1 คดี เดี๋ยวหมายจะไปเร็ว ๆ นี้ และที่สน. ท่าข้าม วันนั้นเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว” และ อัปเดตเพิ่มเติมว่า ปู มัณฑนา ไม่ได้มีฟ้องกลับ

อย่างไรก็ดี การที่ฝั่งนักแสดงสาวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกล่าวชื่อของทนายตุ๋ย และ หนุ่ม กรรชัย เรื่องที่มาถอนฟ้องเพราะเข้าใจว่าฟ้องซ้ำนั้นมีผลทางคดีหรือไม่ ฝั่ง ทนายตอบกลับว่า “แปลว่าเขารับไงครับ ว่าสิ่งที่เขาโพสต์ทั้งหมดเป็นพี่หนุ่ม กรรชัย ผมถึงบอกว่าเวลาเราโพสต์แล้วบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ครั้งสองครั้งมันไปไม่ถึง แต่คุณโพสต์เป็นนิทาน เล่าเป็นนิทานเลย ที่หลายคนบอกว่าเล่าเป็นนิทานจะเลี่ยงได้ ถ้าจำไม่ผิดผมเคยทำคดีของคุณหมอท่านหนึ่งเล่านิทานศาลท่านก็รับนะครับ เพราะฉะนั้นการเล่านิทานมันไม่ได้หมายความว่าไม่หมิ่นประมาท”

เมื่อถูกถามว่ามีเหตุผลใดที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวหรือไม่ ทนายตุ๋ย ตอบกลับว่า ตนคัดค้านตามคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพราะมีพฤติกรรมทำซ้ำ ๆ ไม่กลัวต่อกฎหมาย อีกทั้งทำต่อเนื่องนาน 6 – 7 เดือนที่มีการโพสต์ข้อความตลอด ไม่ใช่โพสต์ด่าใครได้ทุกวัน เป็นเรื่องหนึ่งที่ตนเรียนศาลไว้

ทนายตุ๋ย ยอมรับว่า คดีแบบนี้ส่วนใหญ่ศาลจะอนุญาตปล่อยตัว แต่ตนขอใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายสบายใจหรือไม่ ทุกอย่างที่ทำคือราคาที่ต้องจ่าย ย้ำว่าทุกโพสต์

ก่อนจากไป สื่อมวลชนสอบถามว่าตอนนี้ ปู มัณฑนา เปิดหน้าชนกับทนายตุ๋ย ทนายแก้ว และพิธีกรหนุ่มแล้ว ทั้งสามคนมีโอกาสได้พูดคุยกันไหม ซึ่ง ทนายตุ๋ย ตอบกลับว่า “ไม่ได้คุยครับ เพราะต่างคนต่างทำงาน มองว่าเขาอยากจะชนก็ให้เขาชนครับ ผมมีที่ป้องกันไว้ดี เขาต้องหาที่ป้องกันไว้ให้ดีด้วย ถ้าป้องกันไม่ดีก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน เพราะเรือนจำเขาเปิดแผนต้อนรับทุก ๆ คนที่ไม่สำนึกในการกระทำ”

ปู มัณฑนา

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

