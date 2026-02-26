ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 16:03 น.
67
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

ตำรวจบุกรวบเฒ่าหื่นวัย 56 ปี บุกห้องนอนหวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 ปี ยายเห็นคาตาตะโกนให้คนช่วย เจ้าตัวปฏิเสธอ้างเด็กแชตเรียก

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ พ.ต.ท.นราธิป คงเพ็ชร์ พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส. สั่งการให้ พ.ต.ท.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.บช.น. นำกำลังชุดปฏิบัติการที่ 2 จับกุม นายสมชิดฯ อายุ 56 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 8 ม.ค.69 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน

“ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การกระทำความผิดเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร” จับกุมได้ที่บริเวณเพิงพักกลางป่าสวนทุเรียน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากมารดาผู้เสียหายให้ดำเนินคดีกับ นายสมชิดฯ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด จากกรณีเมื่อวันที่ 16 ส.ค.68 เวลาประมาณ 16.30 น. ขณะที่ผู้เสียหายอายุ 12 ปี นอนพักผ่อนอยู่ภายในห้องนอน บ้านเช่า จ.นครราชสีมา นายสมชิดฯ ซึ่งมาเช่าบ้านอยู่หลังติดกันได้เดินเข้ามาทางหลังบ้านแล้วเข้ามาภายในห้องนอนที่ผู้เสียหายนอนพักอยู่ แต่ระหว่างนั้นยายของผู้เสียหายได้เข้ามาเห็นนายสมชิดฯกำลังถอดกางเกงของผู้เสียหาย ยายของผู้เสียหายจึงร้องตะโกนให้คนอื่นมาช่วย นายสมชิตจึงวิ่งหลบหนีเข้าป่าไป

การสอบปากคำผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจ
กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.)

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.พ.69 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า ผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ และสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ที่ บริเวณเพิงพักกลางป่าสวนทุเรียน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวน

จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่า “ก่อนเกิดเหตุตนได้อาบน้ำอยู่ที่ห้องพักของตน และพบว่าผู้เสียหายได้แชททิ้งมาไว้ว่าเข้ามาหาสิไม่มีใครอยู่ ต่อมาผู้ต้องหาจึงเข้าไปทางหลังห้องพัก โดยนุ่งผ้าแค่ขนหนูเข้าไป ซึ่งตอนนั้นผู้เสียหายนอนหลับอยู่ ต่อมายายของผู้เสียหายเข้ามาเห็น และร้องตะโกนขอความช่วย ผู้ต้องหาจึงตกใจกลัวจึงวิ่งเข้าป่า หลังจากเกิดเหตุ 2-3 ผู้ต้องหาได้รับข้อมูลว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีจึงหลบหนีต่อไปอยู่ จ.ระยอง ก่อนถูกจับกุม

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การกระทำความผิดเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร” ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โชคชัย ดำเนินคดีต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

