เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ
พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิด เนื่องจากเปลี่ยนรูปเฟซขาวดำ ไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 จากกรณีเกิดกระแสข่าวลืออ้างว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เสียชีวิตแล้ว ล่าสุดทางเฟซบุ๊กทางการของท่าน ได้โพสต์ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ความว่า
“เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ตามที่มี ข่าวว่า พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสียชีวิตแล้วนั้น ขอเรียนแจ้งว่า ข่าวดังกล่าวนั้น “ไม่เป็นความจริง”
คงเนื่องจากได้เปลี่ยนภาพเป็นข่าวดำเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
