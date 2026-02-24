เศรษฐกิจ

เปิด 5 วัดทำบุญ เสริมดวง “วันมาฆบูชา 2569” ตรงกับวันไหน? หยุดราชการไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:30 น.
55
วันมาฆบูชา 2569 ตรงกับวันไหน? หยุดราชการไหม เปิด 5 วัดทำบุญ เสริมดวง

วันมาฆบูชา 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย

วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการหรือไม่?

  • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ถือเป็นวันหยุดราชการ วันหยุดของธนาคาร และวันหยุดของภาคเอกชน

  • สำหรับมนุษย์เงินเดือน หากสามารถลางานเพิ่มในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคมได้ คุณจะได้วันหยุดยาวพักผ่อนต่อเนื่องถึง 4 วันเต็ม (ตั้งแต่เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ – อังคารที่ 3 มีนาคม)

  • แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่บริการขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย (ปณท.) ไม่หยุดทำการ และยังคงเปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุตามปกตินะครับ

ความสำคัญของ “วันมาฆบูชา” ที่ชาวพุทธต้องรู้

วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า “มาฆปุณณมี” ถือเป็นวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต”

  1. ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3: พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์

  2. การประชุมโดยมิได้นัดหมาย: พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาประชุมพร้อมกัน ณ วัดพระเวฬุวนาราม โดยมิได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้า

  3. ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา: พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

  4. ล้วนเป็นพระอรหันต์: พระภิกษุที่มารวมตัวกันทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6

ในวันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง, การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

วันมาฆบูชา 2569 ตรงกับวันไหน? หยุดราชการไหม เปิดความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรรู้

ย้อนตำนาน พระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป เดินทางมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ประมาณ 9 เดือน พระองค์ได้เสด็จจาริกไปแสดงธรรมตามเมืองต่างๆ และได้โปรดนักบวชกลุ่มใหญ่จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และขอบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก

  1. กลุ่มชฎิล 3 พี่น้อง และบริวาร (1,000 รูป) เดิมเป็นนักบวชบูชาไฟ พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดจนละทิ้งความเชื่อเดิมและขอบวช

  2. กลุ่มบริวารของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (250 รูป) เดินทางมาขอบวชหลังจากได้ฟังธรรมและเลื่อมใสในคำสอน

จุดกำเนิดความอัศจรรย์ วันเพ็ญเดือน 3

ณ เวลานั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ วัดพระเวฬุวนาราม (วัดตระกูลไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา) ในกรุงราชคฤห์

เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระภิกษุทั้ง 1,250 รูป ต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ศาสนาในสถานที่ต่างๆ แต่ด้วยเหตุปัจจัย 2 ประการ ทำให้ท่านเดินทางกลับมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า

กล่าวคือ ในสมัยนั้น เมื่อถึงวันอุโบสถ (วันเพ็ญเต็มดวง) พระสาวกมักจะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงความเคารพและรับฟังพระธรรมเทศนา

ในอีกด้าน พระภิกษุทั้ง 1,250 รูป ล้วนบรรลุเป็น พระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 (มีตาทิพย์ หูทิพย์ ญาณหยั่งรู้ ฯลฯ) ท่านจึงทราบด้วยญาณของตนเองว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน 3 สมควรแก่กาลที่จะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา

จุดสูงสุด การประทาน “โอวาทปาติโมกข์”

เมื่อพระภิกษุอรหันต์ทั้ง 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) เดินทางมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดพระเวฬุวนาราม เกิดเป็นมหาสันนิบาตที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมที่ประกอบด้วยองค์ 4

พระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่มีพระสาวกมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”ท่ามกลางมหาสมาคมสงฆ์ เพื่อวางรากฐานและกำหนดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ:

  1. การไม่ทำบาปทั้งปวง

  2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม

  3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

วันมาฆบูชา 2569 ตรงกับวันไหน? หยุดราชการไหม เปิดความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรรู้

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนนิยมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • ช่วงเช้า: ตื่นแต่อเช้าเพื่อทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล (ศีล 5 หรือ ศีล 8) และเจริญสมาธิภาวนา

  • ช่วงเย็น/ค่ำ: ร่วมพิธี “เวียนเทียน” รอบพระอุโบสถ โดยเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

  • ตลอดทั้งวัน: งดเว้นจากอบายมุข เครื่องดองของเมา และการทำบาปทั้งปวง เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

5 วัดดังในกรุงเทพฯ ชวนสายบุญทำบุญ-เวียนเทียน รับสิริมงคล วันมาฆบูชา 2569

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พระอารามหลวงงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานตะวันตก สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีทั้งหลัง จนชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ “The Marble Temple”

บรรยากาศในช่วงค่ำที่มีการเวียนเทียน แสงเทียนจะตกกระทบกับผนังหินอ่อนของพระอุโบสถ เกิดเป็นภาพที่งดงาม อบอุ่น และเงียบสงบอย่างยิ่ง

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทางสาย 5 ลงป้ายหน้าวัดเบญจฯ ได้เลย หรือลงรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท แล้วต่อรถแท็กซี่หรือตุ๊กตุ๊กมายังวัดได้อย่างสะดวก

2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

แลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ที่มี “พระบรมบรรพต” หรือเจดีย์ภูเขาทองตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เดินขึ้นบันได 344 ขั้น เพื่อไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ด้านบน พร้อมร่วมเวียนเทียนและรับลมเย็นๆ ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะรัตนโกสินทร์ยามค่ำคืน

การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามยอด แล้วเดินเท้าต่อประมาณ 15 นาที หรือโดยสารเรือคลองแสนแสบมาขึ้นที่ท่าผ่านฟ้าลีลาศ

3. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่มี “เสาชิงช้า” ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ภายในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดขนาดใหญ่ที่อัญเชิญมาจากสุโขทัย

ไฮไลต์วันมาฆบูชา พื้นที่รอบพระวิหารและพระอุโบสถมีความกว้างขวาง ทำให้การเดินเวียนเทียนเป็นไปอย่างสงบ สำรวม และได้ซึมซับความขลังของสถาปัตยกรรมยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

  • การเดินทาง: นั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามยอด (ทางออก 3) แล้วเดินผ่านสวนรมณีนาถมายังวัดได้สบายๆ

4. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชวงศ์จักรี ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธชินสีห์” และ “พระศาสดา” ซึ่งงดงามและเปี่ยมไปด้วยพุทธานุภาพ

เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนา

การเดินทาง: รถประจำทาง หรือหากนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถนำไปจอดได้ที่อาคารจอดรถของ กทม. (บางลำพู) แล้วเดินเท้ามายังวัด

5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

สัญลักษณ์ของประเทศไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก ด้วยพระปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบสีสันสวยงามที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ไฮไลต์วันมาฆบูชา การได้ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์ในยามค่ำคืน ซึ่งทางวัดจะมีการประดับไฟสว่างไสว ตัดกับฉากหลังที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นประสบการณ์ทำบุญที่ทั้งอิ่มใจและได้ภาพความประทับใจกลับไปแน่นอน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชย (ทางออก 1) เดินเลี้ยวซ้ายไปท่าเรือท่าเตียนเพื่อข้ามฟาก หรือลง สถานีอิสรภาพ (ทางออก 2) แล้วต่อรถ/วินมอเตอร์ไซค์ไปวัด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

7 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

22 นาที ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

31 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

35 นาที ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

39 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่ง คืนทรัพย์สินทั้งหมด &quot;ทนายตั้ม ษิทรา&quot; ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ข่าว

ด่วน! “ทนายตั้ม ษิทรา” รอดยึดทรัพย์ ศาลสั่ง คืนทั้งหมด ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

42 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ

53 นาที ที่แล้ว
กองหลังแมนยู ขับรถเร็ว โรงเรียน ข่าวกีฬา

สั่งแบน 6 เดือน! กองหลังแมนยู ซิ่งปอร์เช่ 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ฝ่าโซนรร.โดนยึดใบขับขี่

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต สมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ไม่ใช่ผู้หญิง ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ เพศจริงเป็นชาย ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังมัดคลองตัน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส. ข่าวการเมือง

คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารยูเครนอายุ 20 ปี เสียแขนขา ข่าวต่างประเทศ

หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สตง. ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้าง ทำเองในองค์กร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกคนตายโทรด่า “ทนายเกิดผล” คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ สวนกลับเจ็บ “สมเป็นผู้สืบสันดาน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย คนไข้-หมอ ตายยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:30 น.
55
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button