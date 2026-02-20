ข่าว

ศาลไม่ให้ประกันตัว “ไอ้แอล” ชายคลั่งขู่ยิงนักเรียน หวั่นก่อเหตุอันตรายซ้ำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 08:28 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 08:28 น.
78
ขอบคุณภาพจาก Ejan

ศาลไม่ให้ประกันตัว ไอ้แอล ชายคลั่งขู่ยิงนักเรียน ในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว หวั่นก่อเหตุอันตรายซ้ำ และไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

จากกรณีที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เข้าคุมตัว นายนพรัตน์ หรือ แอล จีนโต อายุ 30 ปี หลังคลุ้มคลั่งขู่จะยิงเด็กนักเรียน หลังทะเลาะกับแฟนสาว ทำให้ต้องปิดโรงเรียนกว่า 17 แห่ง ก่อนที่จะติดต่อขอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดศาลจังหวัดปทุมธานี อนุญาตให้ฝากขังครั้งที่ 1 เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.-2 มี.ค. 2569 ซึ่งผู้ต้องหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้ โดยศาลจังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากการกระทำของผู้ต้องหาก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งมีการใช้ความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัว ประกอบกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น

ทั้งนี้นายแอลถูกตั้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมืองฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร, ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำนนต่อสิ่งใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นโดยมีอาวุธ, หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย, บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธ

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

