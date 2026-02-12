3 วันสุดท้าย! สรยุทธ ชวนโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

เหลือเวลาแค่ 3 วัน (หมดเขต 14 ก.พ.) รีบเข้าเว็บโหวต ร่างเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ก่อนกติกาใหม่ทำพิษ หวั่นทำลายระบบทีม-เปิดช่องตัดสิทธิ์การเมือง-ยื้อเวลารักษาการ
วันนี้ (12 ก.พ. 2569) โลกออนไลน์กลับมาตื่นตัวเรื่องสิทธิปากท้องอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ นายธัญธร ธนินวัฒนาธร ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาโพสต์แจ้งเตือนผู้ประกันตนทั่วประเทศว่า เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันสุดท้าย ในการร่วมโหวตประชาพิจารณ์เพื่อคัดค้าน ร่างระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ฉบับใหม่ ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นการลิดรอนสิทธิผู้ประกันตน
วิธีโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่
สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการรักษาสิทธิ สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ทันทีผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
- คลิกที่นี่: ระบบกลางทางกฎหมาย (Law.go.th)
-
ทำแบบสอบถาม: เลือกหัวข้อ “ไม่เห็นด้วย” (ในทุกข้อที่ท่านไม่เห็นด้วย)
-
ระบุเหตุผล: แนะนำให้พิมพ์ว่า “ยืนยันให้ใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมปี 2566”
-
เดดไลน์: ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นี้เท่านั้น
เจาะ 5 เหตุผลทำไมต้อง “คว่ำ” ร่างฉบับใหม่?
นายธัญธร ธนินวัฒนาธร จากพรรคประชาชน ได้สรุปประเด็นปัญหาสำคัญของร่างระเบียบฉบับนี้ไว้ 5 ข้อ ที่สะท้อนว่ากติกาใหม่นี้อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกันตน ดังนี้
1. ทำลายเอกภาพของผู้ประกันตน
- การเปลี่ยนจากเลือก 1 ทีม เป็น 1 คน ทำลายความเป็นทีม ทำลายเอกภาพและลดทอนสิทธิ์ผู้ประกันตน เสียงจาก 1 ใน 3 ของบอร์ดในแต่ละทีมที่เสนอตัว จะกลายเป็น 1 ใน 21
2. แบ่งสัดส่วนตามมาตราขัดหลักการ
- การแบ่งผู้แทนตามมาตรา ขัดหลักประชาธิปไตย ทำสนามเล็กเอื้อทีมเล็ก และมีแค่เพียงฝ่ายผู้ประกันตนที่แบ่งสัดส่วนตามมาตรา แต่ที่นายจ้างไม่แบ่งตามขนาดของกิจการ ยังสามารถสมัครในรูปแบบเดิมได้
3. คุณสมบัติคลุมเครือ
- เป็นการเปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิ์ ให้ท่านคณะกรรมการเลือกตั้งใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์คลุมเครือ (ความสามารถเป็นที่ประจักษ์, เป็นกลางทางการเมือง, จริยธรรมชัดเจน) ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องเสรีภาพทางการเมือง
4. ยกระดับคุณสมบัติสูงเกินจำเป็น
- กำหนดปีสมทบยาว 4-5 ปี กีดกันผู้ประกันตน
5. เลี่ยงระเบียบเก่า ทำให้รักษาการยาว
- การไม่ใช้ระเบียบเก่าจัดเลือกตั้ง ทำให้กรรมการรักษาการยาวถึง 7 เดือน ลดอำนาจการตรวจสอบและเสี่ยงต่อผลประโยชน์ผู้ประกันตน ผลักดันสิทธิประโยชน์ไม่ได้เพราะอำนาจไม่เต็ม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก : FB/ธัญธร ธนินวัฒนาธร – Thanyathorn Dhaninwattanathorn, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: