รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่
สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ จับแมวยัดช่องฟรีซ บีบคอ และถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดทัวร์ลงหนัก จนเจ้าตัวต้องลบคลิปหนีเกลี้ยง
โลกโซเชียลเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังผู้ใช้บัญชี X (ทวิตเตอร์) ชื่อ Red Skull โพสต์คลิปวิดีโอของผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง ซึ่งบันทึกภาพหญิงสาวกำลังทำคอนเทนต์กับแมวตัวหนึ่ง โดยในคลิปแรก หญิงสาวคนดังกล่าวนำแมวเข้าไปใส่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นอย่างหน้าตาเฉย
ถัดมาในคลิปวิดีโอที่สอง หญิงสาวรายเดิมได้ใช้ลิ้นเลียบริเวณปากของแมว พร้อมกับถ่มน้ำลายใส่หน้าสัตว์เลี้ยง ในขณะที่มืออีกข้างกำลังบีบกำคอแมวเอาไว้อย่างแน่นหนา พร้อมระบุแคปชันว่า “คอนเทนต์เหี้…ไรของมึงเนี่ย อุบาดสั…”
ชาวเน็ตเมื่อได้เห็นคลิปเหตุการณ์ต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมดังกล่าว และรีโพสต์กันเป็นจำนวนมาก โดยมีคอมเมนต์ดุเดือดมากมาย เช่น “ขอว๊าปหน่อยจะเอารถทัวร์ลง” , “คนเลี้ยงหมาแมวไม่สะอาดอยู่แล้ว แต่อันนี้คือสกปรกโสโครก” , “เขาป่วยจิตเวชปะหรือเป็นไร”
จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีติ๊กต็อกต้นทางที่โพสต์คลิปคู่กับแมว เมื่อทำการค้นหาด้วยชื่อบัญชีดังกล่าว ปรากฏว่าเจ้าของช่องได้ทำการลบคลิปวิดีโอทั้งหมดออกไปจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
