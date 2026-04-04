ดูบอลสด เชลซี พบ พอร์ทเวล 11 ตัวจริง วิเคราะห์บอล เอฟเอฟคัพ 2026

พรีวิวเอฟเอคัพรอบ 8 ทีม เชลซี เปิดบ้านดวล พอร์ทเวล ทีมบ๊วยลีกวัน เช็กความพร้อมนักเตะพร้อมสถิติย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์ทิศทางก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้
พรีวิวเกม ดูบอลสด เชลซี พบ พอร์ท เวล (FA Cup)
- วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2026 เวลา 23:15 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- สนาม: สแตมฟอร์ด บริดจ์
- เป้าหมาย: ทีมของ เลียม โรซีเนียร์ ต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจหลังแพ้รวด 4 นัดก่อนพักเบรก และเพื่อคว้าตั๋วไปเล่นที่เวมบลีย์ในรอบรองชนะเลิศ
- ดูบอลสด PPTV HD ช่อง 36
- ดูบอลสด PPTV HD ช่อง 36
วิเคราะห์บอล เชลซี เอฟเอคัพ คืนนี้
เชลซีเตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับพอร์ทเวลในศึกเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศคืนวันเสาร์นี้ เลียม โรซีเนียร์ ผู้จัดการทีมเชลซีต้องการพาทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้เป็นนัดที่ 5 ติดต่อกัน
ทัพสิงห์บลูส์เพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยฝีมือของปารีส แซงต์ แชร์กแมง ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกเพิ่งบุกไปพ่ายเอฟเวอร์ตัน ถ้วยเอฟเอคัพจึงเป็นความหวังเดียวของพวกเขาในการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้
ความพร้อมของนักเตะเจ้าบ้าน เชลซีจะหมดสิทธิ์ใช้งาน รีซ เจมส์ เจมี กิตเทนส์ ลีวาย โคลวิลล์ เทรโวห์ ชาโลบาห์ ขาดฟิลิป ยอร์เกนเซนที่มีอาการบาดเจ็บ มิไคโล มูดริคอยู่ระหว่างรับโทษแบนเรื่องสารกระตุ้น เบอนัวต์ บาเดียชิล หายป่วยพร้อมกลับมาลงสนาม เลียม โรซีเนียร์ น่าจะหมุนเวียนนักเตะหลายตำแหน่ง เลียม ดีแลป กับ มาร์ก กิว มีลุ้นลงเป็นตัวจริง เอสเตเวา วิลเลียน อาจได้โอกาสปั้นเกมรุกร่วมกับ โรเมโอ ลาเวีย
คาดการณ์ 11 ตัวจริง เชลซี (ระบบ 4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู: โรเบิร์ต ซานเชซ (Robert Sanchez)
- กองหลัง: จอช อาเชียมปง (Acheampong), โทซิน อดาราบิโอโย (Tosin), เบอนัว บาดียาชีล (Badiashile), ยอร์เรล ฮาโต (Hato)
- กองกลางตัวรับ: โรเมโอ ลาเวีย (Lavia), ดาริโอ เอสซูโก (Essugo)
- กองกลางตัวรุก: เปโดร เนโต้ (Neto), เอสเตเวา วิลเลียน (Estevao), อเลฮานโดร การ์นาโช (Garnacho)
- กองหน้า: เลียม ดีแลป (Delap)
วิเคราะห์บอลพอร์ทเวล ก่อนพบ เชลซี คืนนี้
พอร์ทเวลรั้งอันดับสุดท้ายของตารางลีกวัน มีคะแนนห่างจากโซนปลอดภัยถึง 14 คะแนน จอน เบรดี ผู้จัดการทีมพาทีมสร้างผลงานยอดเยี่ยมในรายการเอฟเอคัพ เอาชนะคู่แข่งมาห้านัดรวด นัดล่าสุดเพิ่งหักปากกาเซียนเอาชนะซันเดอร์แลนด์ 1-0 แฟนบอลทีมเยือนกว่า 6,000 คนเตรียมเดินทางมาเชียร์ทีมรักถึงลอนดอน นี่คือการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพครั้งแรกในรอบ 72 ปีของสโมสร
พอร์ทเวล ขาดผู้เล่นบาดเจ็บอย่าง เบน เฮเนแกน จอร์จ ไบร์ส เจย์เดน สต็อกลีย์ ทีมแพทย์ต้องรอเช็กความฟิตของ ไรอัน โครสเดล โอนีล เอร์นานเดซ ปีกจอมเก๋าหวังได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงนัดแรก เบน เวย์น ผู้ทำประตูชัยนัดก่อนพร้อมลงล่าตาข่ายร่วมกับ ดาจวน บราวน์
คาดการณ์ 11 ตัวจริง พอร์ท เวล (ระบบ 5-4-1 หรือ 3-4-3)
- ผู้รักษาประตู: โจ กอซี (Joe Gauci)
- กองหลัง: จอร์แดน ลอว์เรนซ์-กาเบรียล (Lawrence-Gabriel), คอนเนอร์ ฮอลล์ (Connor Hall), คาเมรอน ฮัมฟรีย์ส (Cameron Humphreys), ไคล์ จอห์น (Kyle John), เลียม กอร์ดอน (Liam Gordon)
- กองกลาง: ฟันโซ โอโจ (Funso Ojo), รีซ วอลเตอร์ส (Rhys Walters)
- ตัวรุก/กองหน้า: เบน เวน (Ben Waine), ดาจอน บราวน์ (Dajaune Brown), อีธอน อาร์เชอร์ (Ethon Archer)
เชลซีเหนือกว่าทีมเยือนถึง 61 อันดับในระบบลีกฟุตบอลอังกฤษ สถิติการเจอกับทีมลีกล่างในบอลถ้วยของเชลซียอดเยี่ยมมาก พวกเขาชนะรวด 37 นัดหลังสุด แม้ผลงานช่วงหลังจะย่ำแย่ ทว่าขุมกำลังของสิงห์บลูส์ยังคงแข็งแกร่งกว่ามาก สื่อต่างประเทศคาดการณ์ว่าเชลซีจะเปิดบ้านเอาชนะพอร์ทเวล 4-1 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: