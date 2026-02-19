เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โชว์ข้อมูลทรัพย์สินการเงินหลังพ้นตำแหน่งของอดีตรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม พบถือครองที่ดิน 98 แปลง เงินฝาก 26 บัญชี และปลอดภาระผูกพัน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายวิษณุ เครืองาม กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ป.ป.ช. พบว่าเขามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสทั้งหมด 118,935,550 บาท และเขาไม่ได้แจ้งหนี้สินใด ๆ
วิษณุ เครืองาม แจ้งทรัพย์สิน เฉียด 119 ล้านบาท
พอร์ตการเงินของนายวิษณุเน้นการถือครองที่ดินและเงินฝากเป็นหลัก รายการทรัพย์สินชิ้นใหญ่ประกอบด้วย
-
ที่ดิน 98 แปลง มูลค่ารวม 45,000,000 บาท
-
เงินฝาก 26 บัญชี มูลค่ารวม 31.97 ล้านบาท
-
เงินลงทุนรวม 30.10 ล้านบาท
-
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่า 10,000,000 บาท
-
เงินสดรวม 1,000,000 บาท
-
สิทธิและสัมปทานรวม 260,000 บาท
-
ทรัพย์สินอื่นของคู่สมรส 600,000 บาท (เครื่องประดับและของมีค่าจากมรดกในปี 2562)
ทั้งนี้ นายวิษณุไม่ได้แจ้งรายการครอบครองยานพาหนะในบัญชีทรัพย์สินฉบับนี้
แยกรายการทรัพย์สินรายบุคคล
นายวิษณุแจ้งทรัพย์สินส่วนตัวเป็นเงินฝาก 11,722,203.27 บาท เงินลงทุน 18,370,158.58 บาท ที่ดิน 88 แปลง มูลค่า 40,400,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่า 10,000,000 บาท และสิทธิสัมปทาน 80,000 บาท
ส่วนคู่สมรสแจ้งทรัพย์สินส่วนตัวเป็นเงินฝาก 20,252,801 บาท เงินลงทุน 11,730,386.86 บาท ที่ดิน 10 แปลง มูลค่า 4,600,000 บาท สิทธิสัมปทาน 180,000 บาท และทรัพย์สินอื่นจากมรดก 600,000 บาท
รายได้และรายจ่ายต่อปี
นายวิษณุมีรายได้ต่อปี 2,640,000 บาท รายได้เหล่านี้มาจากเงินเดือน บำนาญ เบี้ยประชุม ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ และค่าบรรยาย เขามีรายจ่ายต่อปี 1,448,000 บาท ส่วนคู่สมรสมีรายได้ต่อปี 2,955,722 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 1,100,000 บาท
ประวัติ วิษณุ เครืองาม มือกฎหมายระดับตำนาน ผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลหลายยุค
ดร.วิษณุ เครืองาม เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2494 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คนทั่วไปรู้จักเขาในฐานะนักกฎหมายมหาชนและอดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐบาลหลายยุคเรียกใช้เขาทำงานด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เส้นทางอาชีพของเขาเติบโตมากับงานกฎหมายของรัฐโดยตรง เขาไม่ใช่นักการเมืองสายลงพื้นที่หาเสียง
เส้นทางการศึกษา-เส้นทางสายอาชีพ
ดร.วิษณุ เครืองาม เรียนจบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2515 จากนั้นเขาเรียนจบเนติบัณฑิตไทยในปี 2516 เขาเดินทางไปเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบการศึกษาในปี 2519
จากนั้นจึงเริ่มต้นทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเขาเป็นศาสตราจารย์ในปี 2529 จากนั้นเขาก้าวเข้าสู่การทำงานในหน่วยงานรัฐ เขารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปี 2534 และขยับขึ้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปี 2536
ต่อมาเขารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีถึง 4 วาระ ในปี 2545 ปี 2548 ปี 2557 และปี 2562 เขายังเคยทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2549 และทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 ในปี 2552 และ 2566
สื่อมวลชนรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาในเดือนพฤษภาคม 2567 บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งเขาเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในเวลาไล่เลี่ยกัน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่งตั้งเขาเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยดูแลงานด้านกฎหมายให้รัฐบาล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ.วิษณุ เตือน เลือกตั้งเสี่ยงโมฆะ เพราะบาร์โค้ด ตรวจสอบย้อนกลับได้
- ‘วิษณุ’ ปัดไม่เป็นความจริง ปมถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังช่วย ‘ทักษิณ’ นอน รพ.
- ‘วิษณุ’ ตอบ ‘เศรษฐา’ ยังนั่งรักษาการได้ แม้พรุ่งนี้หลุดเก้าอี้นายกฯ
ข้อมูลจาก : Wikimedia commons, ป.ป.ช., ไทยคู่ฟ้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: