สวยสมมง! มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 ดีกรีนักสู้ 40 เวที

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:53 น.
122
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทย 2569

มายมิ้นต์ จิราภรณ์ สาวอุดรธานีวัย 22 ปี คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่ 57 ประจำปี 2569 ตอบคำถามชนะใจกรรมการ พกประสบการณ์ประกวดกว่า 40 เวที เดินหน้าปฏิบัติภารกิจระดับประเทศ

เวทีการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2569 รอบตัดสิน (Final Competition) ปิดฉากลงอย่างสมศักดิ์ศรี ปีนี้จัดการประกวดภายใต้แนวคิด Inspire By The Queen Mother เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้เข้าประกวดจาก 39 จังหวัดนำเสนอความงามตามฉบับหญิงไทยยุคใหม่ ผลการตัดสินปรากฏว่า MT24 มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง ตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานี ทำผลงานบนเวทีได้อย่างโดดเด่น เธอแสดงความมั่นใจและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน จนสามารถคว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่ 57 ประจำปี 2569 ไปครอง พร้อมรับมงกุฎเกียรติยศ Glory of Siam Crown

มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง
ภาพจาก Facebook : TPN GLOBAL

ทางด้าน TPN GLOBAL และกองประกวดนางสาวไทย ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทย ประจำปี 2569 คนที่ 57 ของประเทศไทย จากจังหวัดอุดรธานี ผู้คว้ามงกุฎจากค่ำคืนไฟนอลด้วยผลงานที่โดดเด่นและชัดเจน ทั้งการตอบคำถาม บุคลิกภาพ และความมั่นใจบนเวที ตำแหน่งนี้คือก้าวสำคัญของเส้นทางชีวิต และคือจุดเริ่มต้นของบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในนามของนางสาวไทยจากเวทีในค่ำคืนนี้ ชื่อของเธอกำลังถูกจดจำในหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของเวทีนางสาวไทยตลอดไป

สำหรับตำแหน่งรองอันดับต่าง ๆ มีสาวงามที่ได้รับตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • รองอันดับ 1 : MT38 จีน-ฤชาทร กิตติพรพานิช (นครสวรรค์)
  • รองอันดับ 2 : MT11 ฝ้าย-ปวีณา เนียมรักษา (ราชบุรี)
  • รองอันดับ 3 : MT20 เนอฟ-ณัฐวดี กาญจนโอภาษ (ขอนแก่น)
  • รองอันดับ 4 : MT27 กล้วย-รุ่งระวี ฉิมชาญเวช (นนทบุรี)

ปัจจุบัน จิราภรณ์ ศาลาแดง sinv มายมิ้นต์ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เธอเป็นผู้เข้าประกวดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากการผ่านเวทีประกวดนางงามมาแล้วกว่า 40 เวที

นอกจากนี้เธอยังมีผลงานในวงการบันเทิง ทั้งงานถ่ายแบบ เดินแบบ รวมถึงรับบทเป็นนักแสดงนำในมิวสิกวิดีโอเพลง ถ้าหากเขาไม่กลับมา ของวง Goodboy

นางสาวไทย 2569-2
ภาพจาก Facebook : TPN GLOBAL
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทย 2569
ภาพจาก Instagram : __mxn.t26
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทย
ภาพจาก Instagram : __mxn.t26
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง
ภาพจาก Instagram : __mxn.t26
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง-2
ภาพจาก Instagram : __mxn.t26
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง-3
ภาพจาก Instagram : __mxn.t26
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง-4
ภาพจาก Instagram : __mxn.t26

