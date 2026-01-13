ข่าวดาราบันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 17:00 น.
66
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย คว้ามงกุฎมิสแกรนด์อุดรธานี 2026 เตรียมประชันความงามบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ด้าน แอน อรดี สุดปลื้มสานฝันตัวเองสำเร็จ ดันน้องจนถึงฝั่ง

ปิดม่านลงอย่างสง่างามสำหรับค่ำคืนแห่งเกียรติยศของการเฟ้นหาสาวงามเมืองดอกบัว ซึ่งผลการประกวดเป็นไปตามโผ เมื่อ คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย หรือ คะนิ้ง ศิริกานต์ นางเอกหมอลำดาวรุ่ง สามารถคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 ไปครองได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังสนั่นฮอลล์จากเหล่าแฟนคลับที่ขนทัพมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น

ตลอดการแข่งขัน คะนิ้ง มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 ถือเป็นผู้เข้าประกวดที่ได้รับการจับตามองมากที่สุด โดยเฉพาะในรอบพรีลิมมินารีที่เธอโชว์ศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งการเดินที่มั่นใจในชุดชาติพันธุ์ที่สื่อถึงรากเหง้าชาวอุดรธานี และความสง่างามในชุดราตรี แต่จุดที่ทำให้เธอทิ้งห่างคู่แข่งคือ รอบตอบคำถาม ที่เจ้าตัวโชว์ไหวพริบและทัศนคติอันเฉียบคม สะท้อนภาพลักษณ์ผู้หญิงยุคใหม่ที่มีทั้งความมั่นใจและสื่อสารได้อย่างทรงพลัง

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-5
ภาพจาก : IG sirikan_2323

สิ่งที่ทำให้คะนิ้งโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ คือการนำพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรมหมอลำมาผสานเข้ากับบุคลิกที่สดใสและเข้าถึงง่าย ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจมหาชนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งชัยชนะในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสวยที่มาพร้อมความสามารถรอบด้านคือหัวใจสำคัญของการครองมงกุฎมิสแกรนด์

หลังจากการคว้าตำแหน่งในระดับจังหวัด ภารกิจถัดไปของ “คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย” คือการเป็นตัวแทนจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าชิงชัยบนเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-3

ขณะที่ทางด้าน แอน อรดี นักร้องหมอลำชื่อดัง และผู้อยู่เบื้องหลังการเป็นเจ๊ดันส่ง คะนิ้ง ศิริกานต์ เข้าประกวดเพื่อสานฝันของตัวเองที่อยากเป็นนางงามแต่ไม่สามารถเดินตามฝันได้ จนประสบความสำเร็จ ก็ได้ออกมาเปิดใจหลังลูกสาวในวงคว้ามงกุฎมิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มาครองได้สำเร็จ ว่า

“หนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญ คือความฝันในอดีตของตนเอง ที่เคยอยากเป็นนางงาม อยากยืนอยู่บนเวทีแห่งเกียรติยศเช่นเดียวกัน แต่ด้วยโอกาสและจังหวะชีวิตในวันนั้น ทำให้ไม่สามารถเดินตามความฝันได้จนสุดทาง จึงตั้งใจส่งต่อโอกาสให้กับน้อง ๆ ในสังกัดที่มีความพร้อม ทั้งความสามารถ บุคลิกภาพ และความมุ่งมั่น พอเห็นคะนิ้งมีแวว มีความตั้งใจ ก็อยากสนับสนุนให้ไปให้ถึงที่สุด แทนความฝันที่เราเคยมี”

ส่วนทางด้าน บอย ศิริชัย ก็ปลื้มใจสุด ๆ กับความสำเร็จในครั้งนี้ของ คะนิ้ง ศิริกานต์ เช่นกัน ถึงขั้นปล่อยโฮออกมาด้วยความตื้นตัน พร้อมเผยว่า “มันเกินความคาดหมายจริง ๆ จากเด็กที่เราเห็นแค่บนเวทีหมอลำ วันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองได้ขนาดนี้ ผมภูมิใจมาก ความรู้สึกในวินาทีนั้นเต็มไปด้วยทั้งความสงสารและความยินดี เพราะที่ผ่านมาเขาเคยเห็นคะนิ้งเพียงในบทบาทสาวหมอลำบนเวที ไม่เคยคิดมาก่อนว่าน้องจะมีศักยภาพ และความสามารถรอบด้าน จนสามารถก้าวขึ้นไปยืนในตำแหน่งนางงามได้อย่างสง่างาม

การส่งคะนิ้งเข้าประกวดครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความฝันของ “แอน อรดี” ภรรยาคนสวยของตน ที่เคยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางงาม แต่ไม่มีโอกาสได้ไปถึงเส้นชัย จึงตั้งใจส่งต่อความฝันนั้นให้กับน้องในสังกัด จนวันนี้ความฝันดังกล่าวได้กลายเป็นความจริง”

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-8
ภาพจาก : FB คณะหมอลำใจเกินร้อย

นอกจากนั้น แอน อรดี ยังโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของ คะนิ้ง มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 ระบุว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ..ที่ช่วยยืนยันว่าเรามาถูกทาง แต่ในขณะเดียวกัน มันคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบใหม่ ๆ ที่ใหญ่กว่าเดิม ยังมีอีกหลายทักษะที่ต้องฝึกฝน และมีกระบวนการอีกมากที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายที่รออยู่ข้างหน้า… น้องเก่งมากก ขอแสดงความยินดี กับ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 คะนิ้ง ศิริกานต์ พรรณมาตย์”

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-1 คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-2

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-4
ภาพจาก : FB มิสแกรนด์อุดรธานี – Miss Grand Udon Thani
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-6
ภาพจาก : FB มิสแกรนด์อุดรธานี – Miss Grand Udon Thani

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-9

คะนิ้ง มิสแกรนด์อุดรธานี 2026
ภาพจาก : FB คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย
คะนิ้ง มิสแกรนด์อุดรธานี 2026-1
ภาพจาก : FB คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย
คะนิ้ง มิสแกรนด์อุดรธานี 2026-2
ภาพจาก : FB คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย
คะนิ้ง มิสแกรนด์อุดรธานี 2026-3
ภาพจาก : FB คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-9
ภาพจาก : IG sirikan_2323
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-8
ภาพจาก : IG sirikan_2323
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ-7
ภาพจาก : IG sirikan_2323

 

อ้างอิงจาก : FB มิสแกรนด์อุดรธานี – Miss Grand Udon Thani, แอน อรดี, หมอลำสตอรี่, คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย, IG sirikan_2323

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

