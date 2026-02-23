สุดเศร้า “แม็ค รชต” ดาราหนุ่มดัง เสียชีวิตแล้ว หลังสู้โรคมะเร็งหายาก

วงการบันเทิงเศร้า “แม็ค รชต” นักแสดงหนุ่มจากละครดัง เสียชีวิตแล้วหลังสู้โรคมะเร็งหายาก
มีรายงานการเสียชีวิตของ “แม็ค” รชต ไตรโลกวิชัย นักแสดงหนุ่มอนาคตไกล จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งหายากมาอย่างยาวนาน
ทางเพจต้นสังกัด KRP Entertainment ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงหนุ่ม ท่ามกลางความตกใจและความเสียใจของแฟนละคร ตลอดจนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก สำหรับ แม็ค รชต ถือเป็นนักแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานอันโดดเด่นและเป็นที่จดจำจากละครเรื่อง “เลือดกากี” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8
สาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการป่วยด้วย “โรคมะเร็งจิสต์” (Gastrointestinal Stromal Tumor หรือ GIST) ระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นเนื้องอกเนื้อเยื่ออ่อนในระบบทางเดินอาหารที่พบได้ยากมาก โดยมีอัตราการพบเพียง 10-15 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนเท่านั้น โรคนี้มักไม่ตอบสนองต่อการทำเคมีบำบัดแบบทั่วไป จึงต้องอาศัยการรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ทั้งนี้ ก่อนเสียชีวิต แม็ค รชต ได้เคยนำเรื่องราวและประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งชนิดนี้ของตนเองมาแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้อื่นด้วย
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพิธีฌาปนกิจศพ จัดขึ้น ณ วัดสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2569
พิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น.
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ แม็ค รชต มา ณ ที่นี้
ย้อนประวัติ เส้นทางชีวิตนักสู้ “แม็ค รชต” 12 ปีกับมะเร็งร้าย สู่วาระสุดท้ายที่พรากดาวกลับฟ้า
หากใครได้ติดตามไลฟ์สไตล์ของแม็ค รชต จะเห็นภาพของชายหนุ่มที่รักการออกกำลังกาย มีรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม และดูแข็งแรงสมบูรณ์แบบจนแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่า เขาคือผู้ป่วยที่กำลังต่อกรกับโรคมะเร็งจิสต์ มะเร็งระบบทางเดินอาหารชนิดหายาก ซึ่งพบได้เพียง 10-15 คนต่อประชากรหนึ่งล้านคนเท่านั้น และมักพบในผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป
ตลอดระยะเวลา 12 ปี แม็คดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ทานยามุ่งเป้าไม่เคยขาด ไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 เดือน เพื่อควบคุมเซลล์มะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของโปรตีน Kit ในร่างกาย
มะเร็งกลับมารอบที่ 2
ในช่วงต้นปี 2025 ชีวิตของแม็คกำลังดำเนินไปอย่างสวยงาม การงานมั่นคง ความรักเรียบง่าย สุขภาพดูเหมือนจะอยู่ในจุดที่แข็งแรงที่สุด
แต่ทว่า มะเร็งร้ายได้หวนกลับมาจู่โจมเขาเป็นรอบที่ 2 แม้เขาจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างแล้ว แต่การกลับมาครั้งนี้รุนแรงกว่าที่คาดคิดไว้มาก ยามุ่งเป้าตัวใหม่ที่ต้องทานเพื่อไปยับยั้งเอนไซม์ของเซลล์มะเร็ง ได้สร้างผลข้างเคียงอย่างแสนสาหัส
ระบบการซ่อมแซมร่างกายถูกทำลาย ทำให้สภาพร่างกายถอยหลังลงไปถึง 80-90%
มีอาการอาเจียนทุกวัน ทานอาหารได้เพียงมื้อละ 4-5 คำ
เกิดภาวะท้องมาน (Ascites) และตัวบวมน้ำ ทำให้นอนราบไม่ได้และหลับไม่สนิท
ความเจ็บปวดทางกายที่เรื้อรัง เริ่มส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างหนัก จนเขาต้องเข้ารับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย กว่าจะผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวันถือเป็นความยากลำบากอย่างยิ่ง
ข้อความส่งท้ายปี ความปรารถนาสุดท้ายของแม็ก รชต
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แม็คได้โพสต์ทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา โดยได้ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้ว่า “ใครที่เจอปัญหาอะไรหนักๆ ในชีวิตมา คุณไม่ได้สู้คนเดียวบนโลกนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ” พร้อมทิ้งท้ายประโยคที่ทำเอาหลายคนจุกอกว่า “ปีหน้าใจดีกับผมหน่อยนะ”
แต่แล้วความหวังก็ไม่อาจต้านทานโรคร้ายได้ เวลาผ่านไปไม่ถึง 2 เดือน โพสต์สุดท้ายบนเฟซบุ๊กของเขาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่ได้เป็นการพรรณนาถึงความเจ็บปวดใดๆ แต่เป็นเพียงความปรารถนาเล็กๆ เรียบง่ายของคนป่วยว่า “ใครซื้อน้ำแข็งบดให้กินจะดีใจมาก” ก่อนที่เขาจะจากไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงผลงานและความทรงจำอันงดงามในใจแฟนคลับตลอดกาล
หมอเจด เปิด 5 ข้อต้องรู้ มะเร็ง GIST คืออะไร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก หมอเจด มีการโพสต์อธิบายถึงโรคดังกล่าวให้อ่านกัน มีทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้
1. มะเร็ง GIST คือมะเร็งระบบไหน
GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor) หรือชื่อภาษาไทยคือ “เนื้องอกเนื้อเยื่ออ่อนในระบบทางเดินอาหาร” เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้ยาก (Rare Cancer) ครับ ความแตกต่างของมันกับมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งลำไส้ทั่วไปคือ “จุดกำเนิด”
โดยปกติมะเร็งทางเดินอาหารส่วนใหญ่จะเกิดที่ผนังด้านในสุด (เยื่อบุลำไส้) แต่ GIST เกิดจากเซลล์พิเศษที่ชื่อว่า Interstitial Cells of Cajal ซึ่งฝังตัวอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อของผนังทางเดินอาหาร เซลล์เหล่านี้เปรียบเสมือน “เครื่องคุมจังหวะ” (Pacemaker) ที่คอยส่งสัญญาณไฟฟ้าสั่งให้ลำไส้บีบตัวเพื่อเคลื่อนย้ายอาหาร เมื่อเซลล์กลุ่มนี้เกิดการกลายพันธุ์และแบ่งตัวผิดปกติ จึงกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบได้บ่อยที่สุดที่ กระเพาะอาหาร (60%) และ ลำไส้เล็ก (30%) ครับ
2. อาการเตือนที่ต้องรีบเช็ก
ความน่ากลัวของ GIST คือในระยะแรกก้อนเนื้ออาจมีขนาดเล็กมากจนไม่แสดงอาการใดๆ เลยครับ ผู้ป่วยมักจะรู้ตัวเมื่อก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นจนไปเบียดอวัยวะข้างเคียง หรือเริ่มมีเลือดออก สัญญาณเตือนที่คนทั่วไปควรสังเกตมีดังนี้
– มีเลือดออกในทางเดินอาหาร : สังเกตได้จากอุจจาระที่มีสีดำสนิทเหมือนยางมะตอย หรือมีเลือดปน เนื่องจากก้อนเนื้อไปทำลายเส้นเลือดที่ผนังลำไส้
– ปวดท้องหรือแน่นท้องเรื้อรัง : มักรู้สึกอึดอัดบริเวณลิ้นปี่หรือใต้ชายโครง แม้จะกินอาหารเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกอิ่มไวผิดปกติ หรือบางคนที่ผอมมากอาจจะคลำได้ก้อนในท้อง
– คลำพบก้อนแข็ง: หากก้อนเนื้อโตมากพอ เราอาจสัมผัสได้ถึงก้อนแข็งๆ บริเวณหน้าท้อง
– อ่อนเพลีย ซีด: เกิดจากภาวะโลหิตจางจากการที่มีเลือดออกภายในทีละน้อยสะสมเป็นเวลานาน
– คลื่นไส้ อาเจียน อาจเจอได้น้อยเนื่องจากว่าก้อนไม่ได้เข้ามา ในทางเดินอาหาร
3. ทำไมถึงพบในคนอายุน้อย
หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมคุณแม็คที่ดูสุขภาพดีและอายุยังน้อยถึงเป็นโรคนี้ได้
โดยส่วนใหญ่แล้ว GIST มักพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ความจริงคือมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยครับ
ที่สำคัญคือ มะเร็งชนิดนี้ “ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับไลฟ์สไตล์” เหมือนมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หรือมะเร็งตับที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ครับ แต่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนในระดับโมเลกุล ซึ่งส่งสัญญาณให้เซลล์โตไม่หยุด ปัจจัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยาก และไม่ใช่ความผิดของการใช้ชีวิต แต่เป็นการตรวจพบให้ไวที่สุดคือหัวใจสำคัญครับ
4. “ยามุ่งเป้า” ความหวังที่ต่างจากเคมีบำบัด
ข่าวดีในความโชคร้ายคือ การรักษา GIST ในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากครับ มะเร็งชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือ “มักไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง” แต่จะตอบสนองได้ดีเยี่ยมกับ ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)
– การผ่าตัด : หากตรวจพบในระยะที่ก้อนเนื้อยังไม่แพร่กระจาย การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกให้หมดคือวิธีหลักที่มีโอกาสหายขาดสูง
– ยามุ่งเป้า ตัวยาจะเข้าไป “บล็อก” สัญญาณการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้ก้อนเนื้อฝ่อลงหรือหยุดการโต ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุนานขึ้นอย่างมากแม้จะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการรักษาแบบแม่นยำ (Precision Medicine)
5. คำแนะนำสำหรับคนทั่วไป
เราสามารถถอดบทเรียนจากการสูญเสียครั้งนี้มาใช้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ครับ แม้ GIST จะพบได้ยาก แต่การ “ช่างสังเกต” คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด
– สังเกตระบบขับถ่าย : หากสีอุจจาระเปลี่ยนไปเป็นสีดำเข้มหรือมีเลือด ต้องรีบพบแพทย์ทันที
– ตรวจสุขภาพประจำปี : การตรวจช่องท้องด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasound Upper Abdomen) หรือหากมีอาการผิดปกติเรื้อรัง การส่องกล้องทางเดินอาหารจะช่วยให้เห็นความผิดปกติที่ผนังทางเดินอาหารได้ชัดเจน
– หากเหนื่อยง่ายผิดปกติ ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ หรือน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่าปล่อยไว้เพราะคิดว่าเป็นแค่โรคกระเพาะธรรมดาครับ เพราะสุดท้ายแล้วอาจเป็นมะเร็ง
