วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง แจกทริคลายาว 5 วัน
อัปเดตปฏิทินวันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-เอกชน-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง เปิดทริคมนุษย์เงินเดือนวางแผนลาเพิ่มได้หยุดยาวพักร่าง 5 วันรวด
เดินหน้าเข้าสู่เดือนที่ 3 ของปีม้าไฟอย่างเดือนมีนาคม 2569 หลายคนกำลังเฝ้ารอเวลาพักผ่อน หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีเวลาว่างเว้นให้ชาวออฟฟิศได้หายใจหายคอ สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรืออยากนอนพักผ่อนอยู่บ้าน ลองมาเช็กปฏิทินกันว่าเดือนนี้มีกำหนดการหยุดราชการ หยุดธนาคาร หรือหยุดของบริษัทเอกชนในช่วงไหนบ้างจะได้รีบทำเครื่องหมายเตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ
เดือนมีนาคม 2569 มีกำหนดการหยุดราชการ 1 วัน คือ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ตรงกับวันมาฆบูชา
พนักงานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเวลาพักผ่อนแบบจุใจ สามารถวางแผนใช้วันลาพักร้อนประจำปีเพื่อเพิ่มวันหยุดยาวได้
- ลาเพิ่มวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม : คุณจะได้สิทธิ์พักผ่อนยาว 4 วันติด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันอังคารที่ 3 มีนาคม
- ลาเพิ่มวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ หรือ วันพุธที่ 4 มีนาคม (ควบคู่กับวันจันทร์) : คุณจะได้สิทธิ์พักผ่อนยาวสูงสุดถึง 5 วันรวด
ใครที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในเดือนนี้ ควรเช็กตารางงานให้แน่ชัดและรีบยื่นเอกสารการลากับหัวหน้างานให้เรียบร้อย เพื่อออกเดินทางไปเปิดหูเปิดตาได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งภาระงานไว้ให้เพื่อนร่วมทีม
