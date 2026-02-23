ข่าว

วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง แจกทริคลายาว 5 วัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:20 น.
วันหยุดมีนาคม 2569

อัปเดตปฏิทินวันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-เอกชน-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง เปิดทริคมนุษย์เงินเดือนวางแผนลาเพิ่มได้หยุดยาวพักร่าง 5 วันรวด

เดินหน้าเข้าสู่เดือนที่ 3 ของปีม้าไฟอย่างเดือนมีนาคม 2569 หลายคนกำลังเฝ้ารอเวลาพักผ่อน หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีเวลาว่างเว้นให้ชาวออฟฟิศได้หายใจหายคอ สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรืออยากนอนพักผ่อนอยู่บ้าน ลองมาเช็กปฏิทินกันว่าเดือนนี้มีกำหนดการหยุดราชการ หยุดธนาคาร หรือหยุดของบริษัทเอกชนในช่วงไหนบ้างจะได้รีบทำเครื่องหมายเตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ

เดือนมีนาคม 2569 มีกำหนดการหยุดราชการ 1 วัน คือ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ตรงกับวันมาฆบูชา

พนักงานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเวลาพักผ่อนแบบจุใจ สามารถวางแผนใช้วันลาพักร้อนประจำปีเพื่อเพิ่มวันหยุดยาวได้

  • ลาเพิ่มวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม : คุณจะได้สิทธิ์พักผ่อนยาว 4 วันติด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันอังคารที่ 3 มีนาคม
  • ลาเพิ่มวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ หรือ วันพุธที่ 4 มีนาคม (ควบคู่กับวันจันทร์) : คุณจะได้สิทธิ์พักผ่อนยาวสูงสุดถึง 5 วันรวด

ใครที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในเดือนนี้ ควรเช็กตารางงานให้แน่ชัดและรีบยื่นเอกสารการลากับหัวหน้างานให้เรียบร้อย เพื่อออกเดินทางไปเปิดหูเปิดตาได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งภาระงานไว้ให้เพื่อนร่วมทีม

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

