ไม่ต้องยุ่ง! ผู้นำเม็กซิโกย้ำชัด จัดการแก๊งค้ายาเองได้ เผยคุยกับทรัมป์แล้ว ไม่ต้องส่งทหารมาแทรกแซง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 13:40 น.
เคลาเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีเม็กซิโก ปฏิเสธความช่วยเหลือทางทหารจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ในการปราบปรามแก๊งค้าขา พร้อมยืนยันว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดี

ประธานาธิบดีเคลาเดีย เชนบาม แถลงผลการสนทนาความยาว 15 นาทีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าเป็นการพูดคุยที่ดีและทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมมือกันต่อไปในประเด็นด้านความมั่นคง

การสนทนาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณพร้อมใช้กำลังทหารจัดการกับแก๊งค้ายาในเม็กซิโก เช่นเดียวกับที่ทำกับผู้นำเวเนซุเอลา ซึ่งเชนบามได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่า แม้ทรัมป์จะยืนยันว่าพร้อมส่งกองทัพมาช่วยหากร้องขอ แต่เชนบามปฏิเสธทันทีโดยระบุว่า “ไม่จำเป็น” และย้ำว่าเม็กซิโกมีอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนที่ต้องรักษา

เมื่อถูกถามความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการในเวเนซุเอลา เชนบามตอบกลับทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่า รัฐธรรมนูญเม็กซิโกไม่สนับสนุนการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น

ขณะที่ผู้นำทั้งสองคุยกัน นายฆวน รามอน เด ลา ฟูเอนเต รัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโก ก็ได้หารือกับนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ ได้เรียกร้อง “ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม” ในการกวาดล้างแก๊งค้ายา โดยทางเม็กซิโกได้แสดงข้อมูลการลดลงของคดีฆาตกรรม รวมถึงความสำเร็จในการสกัดกั้นยาฟินทานิลและการลดลงของตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดในสหรัฐฯ

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการที่ทรัมป์ขู่จะส่งทหารเข้ามานั้นเป็นเพียงการใช้จิตวิทยาเพื่อกดดันให้เม็กซิโกทำงานหนักขึ้น เพราะเม็กซิโกเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญเกินกว่าจะเกิดการปะทะกันโดยตรง

เชนบาม ระบุว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคิวบากับทรัมป์ แม้ว่าทรัมป์จะเพิ่งข่มขู่คิวบาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตาม แต่เม็กซิโกยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญที่ส่งออกน้ำมันให้กับคิวบาอยู่

ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าเขาสามารถสกัดกั้นยาเสพติดทางน้ำได้ถึง 97% และลำดับต่อไปคือการจัดการแก๊งค้ายาทางบก พร้อมวิจารณ์ว่าแก๊งค้ายากำลังคุมประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ แต่เชนบามยืนยันว่าทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมและทรัมป์ก็รับฟังเหตุผลของเธอ

อ้างอิง : apnews.com

 

