“อนุทิน” แสดงความยินดี-ชื่นชม “โปรจีโน่” คว้าแชมป์ CME 2 สมัยติด
อนุทิน แสดงความยินดีและชื่นชม โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล คว้าแชมป์ CME 2 สมัยติด เชื่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความยินดีและชื่นชม “โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลก หลังคว้าแชมป์รายการใหญ่ส่งท้ายปี CME Group Tour Championship ที่สหรัฐอเมริกา เป็นปีที่2 ติดต่อกัน ด้วยผลงานยอดเยี่ยมและทำสกอร์รวม26 อันเดอร์พาร์ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกอล์ฟไทยอีกครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานของโปรจีน พร้อมขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุข ภาคภูมิใจ และได้เห็นศักยภาพของคนไทยในการแข่งขันรายการระดับโลก
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสำเร็จของโปรจีโน่จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทย และแสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถพัฒนาตนเองจนก้าวสู่ระดับโลกได้
ทั้งนี้ เมื่อโปรจีโน่เดินทางกลับถึงประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะเชิญโปรจีน พร้อมครอบครัวและโค้ช เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกล่าวคำขอบคุณและแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ โดยถือเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมนักกีฬาจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล อาทิ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ คว้ารองแชมป์ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รางวัล แต่นับว่าการได้ลงแข่งขันในรายการระดับโลกนักกีฬาได้ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยทุกประเภท เพราะนอกจากจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศแล้ว กีฬายังได้พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องด้วย
