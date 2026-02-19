“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา
ไอติม พริษฐ์ ขอโทษ ธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัคร สส.ของพรรค เข้าคุกคดีข่มขืน 2 ปี 8 เดือน ยอมรับต้องทบทวนกระบวนสรรหาสมาชิก
จากกรณีที่ นายภัทรพงษ์ วรรณพงษ์ ทนายความโจทก์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยความคืบหน้าคดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีจำเลยเป็นถึง “อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน” ก่อนที่จะทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าคือ นายธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 1 จ.มหาสารคาม
ก่อนที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา “กลับคำพิพากษา” ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยตัดสินให้ลงโทษ จำคุกจำเลยเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยไม่รอการลงโทษนั้น
ล่าส นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม โฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนยอมรับในเชิงกฎหมาย เมื่อปรากฏชัดว่ามีคำสั่งศาลฎีกา สถานะการเป็นผู้สมัคร หรือสมาชิกพรรคจะสิ้นสภาพไป
เหตุการณ์นี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พรรคประชาชนต้องนำไปทบทวนกระบวนการคัดสรรผู้สมัครให้รัดกุมขึ้น น้อมรับในประเด็นนี้ เป็นตัวแทนของพรรคขอโทษเหยื่อ ที่วันนี้พิสูจน์แล้วว่า ผู้กระทำผิดทำหน้าที่ลงสมัคร สส.ที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน
- สั่งจำคุก 2 ปี 8 เดือน ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดีข่มขืน
- พรรคส้ม ยืนยันขอ Laser ID ไม่ผิดกฎหมาย สั่งปรับไม่ต้องกรอกแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: