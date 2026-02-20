“ไอติม” รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง แต่รักษาหายแล้ว ชี้เป็นภาพเก่า
ไอติม พริษฐ์ รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง หลังหมอนก เตือนให้ไปขูดหินปูน ยืนยันว่าปัจจุบันรักษาหายแล้ว ภาพที่เผยแพร่เป็นภาพเก่า
จากกรณีกระแสดราม่าหลังจากที่หมอนก บริ๊กบราเธอร์ ผู้เข้าร่วมรายการเรียลริตี้โชว์ชื่อดังและทันตแพทย์ได้โพสต์ภาพสุขภาพฟันของ พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม โฆษกพรรคประชาชน ว่าเสี่ยงเป็นโรคเหงือก และให้ไปขูดหินปูน ซึ่งกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกระทำที่ผิดวิชาชีพ และควรจะขออนุญาตก่อนหากจะใช้รูปมาเผยแพร่ในที่สาธารณะนั้น
ล่าสุด ไอติม พริษฐ์ โพสต์ข้อความระบุว่า “ตอนแรกผมตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่ในช่วง 1 วันที่ผ่านมา ผมเห็นมีสำนักข่าวหลักบางแห่งและเพจต่างๆได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพฟันของผม โดยนำภาพเก่าจากในอดีตกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
ผมยอมรับว่า ผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน ที่ต้องอาศัยการพบแพทย์ที่ถี่กว่าค่าเฉลี่ย แต่ภาพที่ถูกนำเสนอ ณ เวลา นี้ เป็นภาพเก่าจากในอดีตในห้วงเวลาหนึ่ง โดยผมได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาสักพักแล้ว
ข้อทักท้วงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ ผมพร้อมรับฟัง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ – ผมหวังแต่เพียงว่าเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นนี้จะยุติ เพื่อให้ผมและทุกภาคส่วน (รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอประเด็นนี้) ได้ใช้เวลาเต็มที่ในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกฝ่าย (เช่น กกต. รัฐบาล พรรคการเมือง) ต่อไป เพื่อเป้าหมายสำคัญในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน”
