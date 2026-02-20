ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายยิงชาย ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย
โรงเรียนบ้านบางหว้า ประกาศหยุดเรียน หลังคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชายวัย 64 ปี เสียชีวิต มือปืนยังหลบหนีลอยนวล หวั่นนักเรียน-บุคลากรไม่ปลอดภัย
20 ก.พ.69 โรงเรียนบ้านบางหว้า จ.พังงา โพสต์ภาพประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียนเหตุการณ์ความไม่ปรกติในพื้นที่ โดยระบุว่า ด้วยเวลาประมาณ 07.30 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่ซอยท่าชาวน้ำ 1 ซึ่งใกล้กับโรงเรียนบ้านบางหว้า ได้เกิดเหตุบุคคลใช้อาวุธปืนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และในขณะนี้ยังไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุดังกล่าวได้
โรงเรียนบ้านบางหว้า จึงประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป หากเหตุการณ์กลับมาปกติทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางกลุ่มไลน์ประจำชั้น และหน้าเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านบางหว้า
เมื่อเวลา 08.17 น. มีรายงานว่า คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชายอายุ 64 ปี ในซอยท่าชาวน้ำ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา อาการสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้ก่อเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมได้
