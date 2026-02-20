การเคหะฯ ปล่อยห้องเช่า หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท ช่วยคนรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติ เปิดอาคารเช่า จ.หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท/เดือน ทำสัญญาแบบ Walk-in วันที่ 20–21 มี.ค. 2569 นี้ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการอาคารเช่าพักอาศัย จ.หนองบัวลำภู มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม
โครงการตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 228 (หนองบัวลำภู–ชุมแพ) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อัตราค่าเช่า เดือนละ 1,700–1,800 บาท เป็นอาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น
รวม 3 อาคาร จำนวน 74 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 28 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับคนทุกช่วงวัยรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ มีกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
การเคหะแห่งชาติมอบโปรโมชันพิเศษ ส่วนลดค่าเช่า 300 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญาครั้งแรก (สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569) โดยเปิดรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการ กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ (First Jobber) อายุ 18–29 ปี ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเข้าทำสัญญาเช่าแบบ Walk-in ได้ใน วันที่ 20–21 มีนาคม 2569 เวลา 09.30–16.00 น. ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0 2351 6314, 0 2351 6171 สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี 08 4387 3941, 04 2930 833-6 หรือ Call Center 1615
“ขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รีบลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิและ คว้าโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในราคาที่อุ่นใจและสบายกระเป๋า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหม่ไปด้วยกัน” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย
