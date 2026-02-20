ตรวจหวย

หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 กองสลากเตรียมออกรางวัลให้ชมฟรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 10:43 น.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ออกรางวัล งวดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า เพื่อให้ชาวบ้านเห็นความโปร่งใส ป้องกันมิจฉาชีพหลอกขายเลขเด็ด พร้อมเปิดช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมลงพื้นที่จัดกิจกรรมสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานเปิดให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมชมขั้นตอนการออกรางวัลด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีเข้าร่วมงานและช่องทางถ่ายทอดสด หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปชมการออกรางวัลที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้างานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมช่องทางถ่ายทอดสดให้ติดตามรับชมหลายช่องทาง ดังนี้

  • สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี เริ่มเวลา 13.50 น.
  • สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เริ่มเวลา 14.00 น.
  • เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th
  • แอปพลิเคชัน GLO Lottery official
  • แพลตฟอร์ม LINE TODAY
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เริ่มเวลา 14.30 น.

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและภารกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ แฟนเพจเฟซบุ๊ก ไลน์ออฟฟิเชียล และบัญชีติ๊กต็อกของหน่วยงาน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

“สลากสัญจร” เป้าหมายเพื่อความโปร่งใสและสกัดกั้นมิจฉาชีพ

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อธิบายว่า การออกรางวัลสลากสัญจรมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดเห็นขั้นตอนและวิธีการ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลของจริง กระบวนการทั้งหมดของสำนักงานสลากฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015

การลงพื้นที่ครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของหน่วยงาน และป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องเลขเด็ดหรือเลขล็อก กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียและส่งจดหมายแอบอ้างว่ารู้ตัวเลขล่วงหน้าเพื่อหลอกลวงประชาชน การเปิดโอกาสให้ทุกคนเห็นกระบวนการด้วยตาตัวเองจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างตรงจุด

การออกรางวัลครั้งนี้มีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการออกรางวัล นอกจากนี้หน่วยงานยังเชิญข้าราชการระดับสูง ผู้นำชุมชน และตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการออกรางวัล เพื่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

