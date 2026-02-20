อบจ.ลำพูน กางงบปฏิทิน 1.25 ล้าน ต้นทุนฉบับละ 13 บาท ยันโปร่งใส คุ้มค่าภาษึ
อบจ.ลำพูน แจงข้อมูลทำปฏิทินปั๊กกะตืนล้านนา ปี 2569 จำนวน 9 หมื่นฉบับ ใช้งบงบ 1.25 ล้านบาท เฉลี่ยต้นทุนฉบับละ 13.95 บาท ยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดทำ ปฏิทินปิ๊กกะตืนล้านนา ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเผยแพร่ภารกิจและข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ อบจ.ลำพูน อ้างอิงระเบียบจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
อบจ.ลำพูน ยืนยันว่าหน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด หน่วยงานใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ E-Procurement ของภาครัฐ กระบวนการทั้งหมดเปิดเผยและตรวจสอบได้
- ทำการประกาศเชิญชวนตามขั้นตอน
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
- พิจารณาผู้ชนะตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
เปิดงบประมาณ รูปแบบปฏิทินปิ๊กกะตืนล้านนา
รวมทั้งเผยแพร่ขอบเขตการจ้างงานออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินในรูปแบบปั๊กกะตืนล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 90,000 ฉบับ หน่วยงานใช้งบประมาณรวม 1,255,500 บาท เฉลี่ยต้นทุนฉบับละ 13.95 บาท ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตขนาดไม่น้อยกว่า 230 แกรม พร้อมเคลือบลามิเนตด้าน
2. เนื้อหาภายในพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตขนาดไม่น้อยกว่า 150 แกรม
3. ปฏิทินมีขนาด 13×20 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น พับครึ่งและเย็บมุมหลังคาตรงกลาง รวมทั้งหมด 16 หน้า
4. ปกหน้าเจาะรูตาไก่ตรงกลางด้านล่างกระดาษ
จังหวัดลำพูนมีประชากรเฉลี่ย 398,300 – 398,532 คน อบจ.ลำพูนแจกจ่ายปฏิทินไปยัง 594 หมู่บ้าน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 135 ฉบับ สัดส่วนนี้สามารถครอบคลุมครัวเรือนในจังหวัดได้กว่า 82.35%
ทั้งนี้ อบจ.ลำพูนยืนยันการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อเงินภาษีของประชาชน หน่วยงานขอบคุณทุกข้อคิดเห็นและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข้อมูลจาก : อบจ.ลำพูน
