"บอสเหิงฟาง" ขู่ชำระแค้น "กัน จอมพลัง" อ้างฮุบที่ดิน ตั้งโต๊ะหมูกระทะหน้าโรงแรม

"บอสเหิงฟาง" ขู่ชำระแค้น "กัน จอมพลัง" อ้างฮุบที่ดิน ตั้งโต๊ะหมูกระทะหน้าโรงแรม

บอสเหิงฟาง นักธุรกิจชาวจีน โพสต์เดือด ประกาศรอวันชำระแค้น “กัน จอมพลัง” อ้างฮุบที่ดินฮุบที่ดินแบบผิดกฎหมาย ตั้งโต๊ะหมูกระทะหน้าโรงแรม

หลังจากก่อนหน้านี้ที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้ตั้งโต๊ะเลี้ยงหมูกระทะให้กับกลุ่มทหารชายแดนจำนวนหนึ่ง เมื่อคืนของวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา บริเวณทมอดา หน้าโรงแรมของเหิงฟาง ของนักธุรกิจชาวจีน ที่สร้างรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทย

ล่าสุดบอสเหิงฟาง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ฉันเฝ้ารอวันที่จะได้ชำระแค้นแก ไอ้คนเลว! ทุกการกระทำย่อมมีเวรกรรมตามสนอง! นี่ยิ่งเป็นหลักฐานมัดตัวชัดเจนเรื่องที่แกไปฮุบทรัพย์สินและที่ดินมาแบบผิดกฎหมาย! ขอบใจมากนะที่อุตส่าห์เอาหลักฐานนี้มาโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตให้เอง!”

บอสเหิงฟาง นักธุรกิจชาวจีน โพสต์เฟซบุ๊กขู่ กัน จอมพลัง
FB/ Hua Fang

ทั้งนี้บอสเหิงฟาง ยังได้โพสต์รูปภาพ กัน จอมพลัง กำลังนั่งกินหมูกระทะร่วมกับทีมงานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ และกลุ่มทหารแนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

