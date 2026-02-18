ข่าว
“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง
กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ ตรงทมอดา เข้ามาใกล้รั้วตู้คอนเทนเนอร์ เชื่อกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ ย้ำไทยควรเร่งพัฒนาเหมือนกัน
กัน จอมพลัง หรือนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ เปิด โพสต์ข้อความและภาพลงเฟซบุ๊กระบุว่า “ตอนนี้เขมร ขุดคูเลตทางทหารตรงทมอดา ตราดเพิ่มอีกแล้ว คราวนี้ขุดเข้ามาใกล้รั้วตู้คอนเทนเนอร์มากๆ และอันใหม่มีขนาดยาวหลายกิโล ซึ่งคูเลตอันแรกจะอยู่ตรงหลังบ้านฟ่าน ซึ่งอันใหม่ทําในเวลาเพียงไม่กี่วัน
จากการคาดการณ์ หลังจากนี้สิ่งที่จะตามมาคือบังเกอร์ด้านในคูเลตจำนวนมาก เหมือนที่ทําไว้ตรงบ้านฟ่าน และคูเลตตรงบ้านฟ่านจะมาเชื่อมกับคูเลตอันนี้ ตอนนี้ เขมรกําลังมีแผนอะไรอยู่แน่นอน”
พร้อมเขียนข้อความอีกว่า “มันเร่งพัฒนาเราก็ควรต้องเร่งเช่นกัน เขมรมันจะทำอะไรก็ต่อเมื่อมันพร้อมที่สุด”
