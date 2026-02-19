ข่าวต่างประเทศ

เผยสภาพห้องขัง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ขณะคุมตัว รอการสอบปากคำ

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 18:13 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 18:15 น.
171

เผยสภาพห้องขัง อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ขณะคุมตัว รอการสอบปากคำ ถูกจับกุมหลังจากที่ตำรวจจะสอบสวนไฟล์ลับเจฟฟรีย์ เอปสตีน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าถึงการจับกุม แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ หรือ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งถูกจับกุมฐานความผิดประพฤติมิชอบในที่สาธารณะ ที่บ้านพักในนอร์ฟอร์ค ประเทศอังกฤษ

โดยอ้างอิงจากนายแดนนี ชอว์ นักวิจารณ์ด้านการตำรวจ ให้สัมภาษณ์ถึงการจับกุมอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ว่าตำรวจสามารถคุมตัวอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ได้นานสุด 96 ชั่วโมง แต่จำนวนชั่วโมงดังกล่าวนั้นต้องผ่านกระบวนการขอขยายเวลาคุมตัวหลายครั้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและศาลแขวง

ตามปกติแล้วผู้ต้องสงสัยมักจะถูกคุมตัวนาน 12 หรือ 24 ชั่วโมง และตัดสินว่าจะตั้งข้อหาหรือปล่อยตัวและรอสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป

FILE – Prince Andrew looks round as he leaves after attending the Easter Matins Service at St. George’s Chapel, Windsor Castle, England, April 20, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)

พร้อมกันนี้ อดีตเจ้าชายจะถูกควบคุมตัวไว้ใน “ห้องขังภายในสถานีตำรวจ” ซึ่งมีเพียงเตียงกับโถส้วมเท่านั้น โดยเขาจะต้องรออยู่ที่นั่นจนกว่าจะถึงเวลาสอบปากคำกับตำรวจ และจะไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษสำหรับเขา อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าเจ้าชายแอนดรูว์ถูกจับตอนกี่โมงและจะถูกคุมขังที่ไหน

สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ แอนดรูว์ ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ มีชื่อปรากฎอยู่ในเอกสารของเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก รวมไปถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายเอปสตีน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาจะเข้าตรวจสอบคำร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับดังกล่าว

