ด่วน ตำรวจบุกจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ตรงวันเกิด 66 ปี
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวด่วน แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ พระอนุชาในกษัตริย์ชาร์ลส์ หรืออดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว นำไปควบคุมตัวในข้อหาประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ (Misconduct in public office) ตรงกับช่วงเช้าของวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 66 ปีของเขาพอดี
ตำรวจเทมส์แวลลีย์ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าแอนดรูว์ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลายแห่งในพื้นที่มณฑลบาร์กเชอร์และนอร์ฟอล์ก
มีรายงานว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีผู้พบเห็นขบวนรถที่เชื่อว่าเป็นรถตำรวจนอกเครื่องแบบเดินทางเข้าไปยังคฤหาสน์ซานดริงแฮม ในมณฑลนอร์ฟอล์ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพักอาศัยนับตั้งแต่ออกจากวินด์เซอร์
สำหรับการบุกจับกุมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนข้อร้องเรียนที่ระบุว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ได้ทำการแชร์ข้อมูลลับทางราชการให้กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับ โดยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นทูตการค้า ของสหราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมาแอนดรูว์ได้ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอปสตีนอย่างหนักแน่นว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ทั้งสิ้น
ด้าน โอลิเวอร์ ไรต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเทมส์แวลลีย์ ระบุในแถลงการณ์ว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดการสืบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการนี้อย่างเป็นทางการ หลังจากได้ทำการประเมินข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้ว พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการรักษาความโปร่งใสและเป็นกลางของการสืบสวนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เนื่องจากตระหนักดีว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจอย่างมากของสาธารณชน
ทางตำรวจยังได้แจ้งเตือนสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ระมัดระวังการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดอำนาจศาล เนื่องจากคดีดังกล่าวมีผลทางกฎหมายแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยืนยันการจับกุมอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญอีกหลายประการที่สำนักข่าวยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้า ทั้งรายละเอียดเชิงลึกของข้อกล่าวหาที่ชัดเจน หลักฐานหรือข้อมูลใดที่กระตุ้นให้ตำรวจตัดสินใจเข้าบุกจับกุมในเช้าวันนี้ รวมถึงสถานที่ควบคุมตัวที่แน่ชัด และสถานะว่าอดีตเจ้าชายได้รับการสอบปากคำภายใต้การแจ้งสิทธิตามกฎหมายแล้วหรือไม่
