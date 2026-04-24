ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 13:34 น.
กรมราชทัณฑ์ แจงปมคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” ยันญาติแอบอัดตอนเยี่ยมผ่านไลน์ ย้ำคุกบางขวางไร้มือถือ และสิ่งของต้องห้าม

24 เม.ย. 2569 จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของ นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” อายุ 41 ปี ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ ฐานปล้นทรัพย์ ความผิดต่อเสรีภาพ และ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ซึ่งมีกำหนดโทษ 20 ปี 16 เดือน ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ลงในสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ล่าสุด กรมราชทัณฑ์ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางบางขวาง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า คลิปเสียงดังกล่าวเป็นกรณีที่ญาติแอบลักลอบบันทึกเสียง ขณะใช้บริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นบริการที่เรือนจำจัดให้มีขึ้นตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ติดต่อกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ลดความเครียดในช่วงการคุมขัง อำนวยความสะดวกแก่ญาติ ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางของญาติที่อยู่ห่างไกล ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นสิ่งของมีไว้ใช้ในราชการ รวมถึงเพื่อการฝึกอบรมและการศึกษาของผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ไม่มีสิ่งของต้องห้าม โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารในลักษณะผิดระเบียบภายในเรือนจำ

การควบคุมสิ่งของต้องห้ามเรือนจำได้ดำเนินมาตรการตรวจค้นและควบคุมสิ่งของต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบและข้อกำหนดของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม กรณีการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดพัทลุง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยกระบวนการพิจารณาคดี การพิจารณาโทษ การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวางได้รับความร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีได้ตามช่องทางและกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักความเป็นธรรมและความโปร่งใส หากมีข้อร้องเรียน กรมราชทัณฑ์ยินดีให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ กรณีการขอย้ายเรือนจำ การพิจารณาดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบและดุลพินิจของทางราชการ การพิจารณาย้ายผู้ต้องขังจะให้ความสำคัญกับ “ความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัย” เป็นลำดับแรก รวมถึงพิจารณาจากพฤติกรรมและการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเรือนจำทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกัน

กรมราชทัณฑ์พร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในทุกประเด็น และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการและความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสำคัญ

เอกสารชี้แจงจาก กรมราชทัณฑ์
FB/ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

