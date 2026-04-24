ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์
24 เม.ย. 2569 จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของ นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” อายุ 41 ปี ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ ฐานปล้นทรัพย์ ความผิดต่อเสรีภาพ และ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ซึ่งมีกำหนดโทษ 20 ปี 16 เดือน ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ลงในสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ล่าสุด กรมราชทัณฑ์ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว
กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางบางขวาง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า คลิปเสียงดังกล่าวเป็นกรณีที่ญาติแอบลักลอบบันทึกเสียง ขณะใช้บริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นบริการที่เรือนจำจัดให้มีขึ้นตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ติดต่อกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ลดความเครียดในช่วงการคุมขัง อำนวยความสะดวกแก่ญาติ ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางของญาติที่อยู่ห่างไกล ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กรณีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นสิ่งของมีไว้ใช้ในราชการ รวมถึงเพื่อการฝึกอบรมและการศึกษาของผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ไม่มีสิ่งของต้องห้าม โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารในลักษณะผิดระเบียบภายในเรือนจำ
การควบคุมสิ่งของต้องห้ามเรือนจำได้ดำเนินมาตรการตรวจค้นและควบคุมสิ่งของต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบและข้อกำหนดของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม กรณีการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดพัทลุง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยกระบวนการพิจารณาคดี การพิจารณาโทษ การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวางได้รับความร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีได้ตามช่องทางและกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักความเป็นธรรมและความโปร่งใส หากมีข้อร้องเรียน กรมราชทัณฑ์ยินดีให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ กรณีการขอย้ายเรือนจำ การพิจารณาดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบและดุลพินิจของทางราชการ การพิจารณาย้ายผู้ต้องขังจะให้ความสำคัญกับ “ความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัย” เป็นลำดับแรก รวมถึงพิจารณาจากพฤติกรรมและการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเรือนจำทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกัน
กรมราชทัณฑ์พร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในทุกประเด็น และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการและความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสำคัญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: