พ่อแม่สลาย เด็กน้อยติดเชื้อ IPD รุนแรง ต้องตัดแขน เตือนอย่ามองข้ามวัคซีน
เพจ Drama-addict แชร์ อุทาหรณ์สุดสลด เด็กน้อยติดเชื้อ IPD รุนแรงจนต้องสูญเสียอวัยวะ ด้าน Drama-addict ตั้งคำถามแรง ทำไมวัคซีนสวัสดิการรัฐถึงผลักดันยากทั้งที่มีประโยชน์มหาศาล?
เมื่อวันพุธที่ 18 ก.พ. 69 มีการเปิดเผยเคสเด็กน้อยรายหนึ่งที่ต้องกลายเป็นผู้พิการจากการติดเชื้อรุนแรงที่สามารถป้องกันได้ หากมีการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจ โพนทองคลินิกเด็กหมอปูเป้ ที่ได้แชร์เรื่องราวบีบหัวใจของคนไข้เด็กรายหนึ่งที่ติดเชื้อ IPD (Invasive Pneumococcal Disease) อย่างรุนแรง จนต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู (ICU) ยาวนานถึง 3 เดือน
แม้แพทย์จะยื้อชีวิตไว้ได้ แต่ผลกระทบจากการติดเชื้อรุนแรงทำให้ร่างกายเกิดภาวะแทรกซ้อนจนนำไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุด คือการ ตัดแขน เพื่อรักษาชีวิต ทำให้เด็กน้อยต้องกลายเป็นผู้พิการตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเพจระบุชัดเจนว่าสาเหตุสำคัญคือเด็กรายนี้ ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน IPD
ทางด้านเพจดังอย่าง Drama-addict ได้แชร์เรื่องราวนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขและงบประมาณแผ่นดิน โดยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมวัคซีนที่มีความสำคัญระดับประเทศเช่นนี้ ถึงยังไม่ถูกผลักดันให้เป็นสวัสดิการพื้นฐานที่เด็กทุกคนเข้าถึงได้ง่าย
“อีกหนึ่งปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทำไมวัคซีน IPD มันผลักดันยากเย็นกันจังวะ” จ่าพิชิตระบุ พร้อมย้ำว่าโครงการนี้ใช้เงินงบประมาณไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับแก่เด็กทั่วประเทศ และไม่มีฝ่ายใดต้องเสียผลประโยชน์ แต่ทำไมความคืบหน้าถึงยังไม่เกิดขึ้นจนนำมาสู่ความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ข้อมูลจาก : Drama-addict 1 , คลินิกเด็กหมอปูเป้ โพนทอง
