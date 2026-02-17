บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:30 น.
70
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี
ภาพ @instagram

ครอบครัวเบ็คแฮมรวมตัวจัดเต็มความหรูในธีม 4 เต่าทอง The Beatles ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้ “ครูซ” ลูกชายคนเล็ก ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของพ่อแม่พี่น้อง แต่ไร้เงา บรู๊คลิน พี่ชายคนโตที่ยังคงปิดตำนานความสัมพันธ์กับน้องๆ หลังเปิดศึกน้ำลายผ่านโซเชียล

กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดูเหนียวแน่นสวนทางกับกระแสข่าวลือ เมื่อครอบครัวเบ็คแฮมแท็กทีมกันออกมาโชว์ความพร้อมหน้าในงานฉลองวันเกิดครบ 21 ปีของ ครูซ เบ็คแฮม ณ ร้านอาหารสุดหรูเดอะ เมน เมย์แฟร์ (The Maine Mayfair) ในกรุงลอนดอน งานนี้ เดวิด เบ็คแอม คุณพ่อในวัย 50 และวิกตอเรีย ศรีภรรยาวัย 51 ปี นำทัพลูกๆ ทั้ง โรมีโอ (23) และ ฮาร์เปอร์ (14) มาร่วมแสดงความยินดีในงานที่ใช้ชื่อสุดเก๋ว่า “เดอะ แกรนด์ บีเทิลส์ บอล”

บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยมนต์ขลังของวงบีเทิลส์ (The Beatles) โดยมีวงคัฟเวอร์ชื่อดังอย่าง “The Bootleg Beatles” มาสร้างความบันเทิง ซึ่งเจ้าภาพอย่างครูซไม่พลาดโชว์ฝีมือโซโลกีตาร์ในเพลง “Something” ร่วมกับวงเดอะ เบรกเกอร์ส (The Breakers) ของเขาเอง ท่ามกลางแขกคนสำคัญอย่าง เอ็มมา บันตัน เพื่อนร่วมวงสไปซ์ เกิร์ลส ของคุณแม่ที่มาร่วมแจมความสนุกในครั้งนี้ด้วย

เบ็คแฮมรวมตัวฉลองวันเกิด &quot;ครูซ&quot; ครบ 21 ปีสุดอลังการ
ภาพ @instagram
วันเกิดครอบครัวเบ็คแฮม
ภาพ @instagram
วิคตอเรีย เบ็คแฮม กับลูกชาย
ภาพ @instagram

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สื่อบันเทิงทั่วโลกจับตามองคือการขาดหายไปของ บรู๊คลิน เบ็คแฮม พี่ชายคนโต วัย 26 ปี ซึ่งมีรายงานว่าไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานนี้ หลังมีประเด็นความขัดแย้งรุนแรงกับน้องชายทั้งสองคนมานานหลายเดือน โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าถูกอีกฝ่ายบล็อกโซเชียลมีเดีย ซึ่งบรู๊คลินเคยระบุในแถลงการณ์ยาว 6 หน้ากระดาษว่า น้องๆ ถูกส่งมาเพื่อโจมตีเขาทางโลกออนไลน์

ในขณะที่ครอบครัวกำลังฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงที่ลอนดอน บรู๊คลินกลับเลือกโพสต์หวานถึงเมียรัก นิโคล่า เพลท์ซ เนื่องในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา โดยให้คำมั่นว่าจะปกป้องเธอตลอดไป ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอกย้ำระยะห่างระหว่างเขากับครอบครัวเบ็คแฮมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แม้จะมีดราม่าหลังฉาก แต่งานนี้สื่อจอมจุ้นอย่างเดอะซันบอกว่า คุณแม่วิกตอเรียก็ยังคงโพสต์ภาพครอบครัวที่ยิ้มแย้มพร้อมแคปชั่น “พวกเรารักลูกมาก” เช่นเดียวกับเดวิดที่ลงภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก เพื่อยืนยันว่าถึงโลกภายนอกจะมองว่ามีรอยร้าว แต่ภายในบ้านเบ็คแฮม (ที่เหลืออยู่) ยังคงกลมเกลียวกันดีเสมอ.

เบ็คแฮมควงวิคตอเรีย ร่วมวันเกิดลูกชายครูซ
ภาพ @instagram
ครูซ ฉลองวันเกิด 21 ปี กอดแฟนสาว แจ๊คกี้
ภาพ @instagram
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

