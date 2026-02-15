บรู๊คลิน เบ็คแฮม อันฟอลโลว์เชฟดัง รอยร้าวลามทุ่ง! เหตุโดนดึงสติแรง
ชนวนเหตุจากบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อ กอร์ดอน แรมซีย์ เตือนลูกชายเพื่อนรัก “อย่าลืมรากเหง้า” ท่ามกลางสงครามเย็นระหว่างบรู๊คลินกับพ่อแม่ งานนี้ทายาทหมื่นล้านตระกูลเบ็คแฮมโต้ด้วยความเงียบแต่เจ็บลึก
ในโลกของฮอลลีวู้ด “การกดอันฟอลโลว์” อาจมีค่าเท่ากับการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ และล่าสุด บรู๊คลิน เบ็คแฮม ในวัย 26 ปี ก็ได้เลือกใช้ดาบเล่มนี้ฟันฉับใส่ความสัมพันธ์อันยาวนานกับ กอร์ดอน แรมซีย์ เชฟระดับตำนานผู้เป็นทั้งเพื่อนสนิทของครอบครัวและอดีตที่ปรึกษาคนสำคัญ
กระบวนการสะบั้นสัมพันธ์ผ่านทโซเชียลหนนี้ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ! หลังจากที่กอร์ดอนให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Sun โดยสวมบทอาผู้หวังดีออกโรงเตือนสติ “บรู๊คลิน” ที่กำลังอยู่ในภาวะคลั่งรัก ภรรยาสาว นิโคลา เพลท์ซ จนถึงขั้นออกแถลงตัดขาดพ่อแม่จอมเซเลบริตี้เลยทีเดียว
เชฟคนดังชื่นชมบรู๊คลินว่ามี “หัวใจที่งดงาม” แต่ขณะเดียวกัน นักปรุงวัตถุดิบก็ดันสาดความจริงแต่ขมขื่นที่ว่า ความทะเยอทะยานที่จะสร้างทางเดินของตัวเองนั้นอาจทำให้ลืมไปว่า “ตัวเองมาจากไหน” พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคแทงใจดำ “วันหนึ่งคุณจะไม่มีพ่อแม่ให้กลับไปหาและจงจำไว้ว่า พวกเขาทำเพื่อคุณมากกว่าใครในโลกนี้”
ดูเหมือนคำแนะนำที่กลั่นจากประสบการณ์ชีวิตของเชฟมือโปรจะกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดี
เพราะแทนที่จะรับฟัง พ่อเทพบุตรลูกชายเบ็คแฮมกลับเลือกตัดกอร์ดอนออกจากวงโคจรดิจิทัลทันที แหล่งข่าววงในเปิดเผยกับ MailOnline อย่างเผ็ดร้อนว่า “บรู๊คลินและนิโคลาไม่ต้องการคำวิจารณ์ใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขาเกลียดการถูกพูดถึงในแง่ลบ และบางทีพวกเขาอาจจะรับความจริงไม่ได้”
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตระกูลเบ็คแฮม” และแรมซีย์นั้นหยั่งรากลึกมานาน บรู๊คลินเติบโตมาพร้อมกับแจ็ค ลูกชายของกอร์ดอน และกอร์ดอนเองก็เคยมีชื่อเป็นพ่อทูนหัวของหนูน้อยฮาร์เปอร์ เซเว่น การแตกหักครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน แต่คือการพังทลายของกลุ่มมิตรภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการ
ในขณะที่บรู๊คลินเดินหน้าสะบั้นมิตรภาพ ฝั่งครอบครัวเบ็คแฮมกลับยังคงพยายามหยิบยื่นไมตรีอย่างไม่ลดละ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ฮาร์เปอร์ น้องสาวคนเล็กได้โพสต์ภาพย้อนวัยสุดซึ้งถึงพี่ชายทั้งสาม ซึ่งวิคตอเรียรีโพสต์ต่อ เพื่อสื่อสารถึงลูกชายคนโต
แต่คำตอบที่ได้จากบรู๊คลินคือ “ความเงียบ” เช่นเดียวกับที่เขาเพิกเฉยต่อโพสต์ของครูซ น้องชายคนรองก่อนหน้านี้ ตอกย้ำภาพลักษณ์แผลเป็นที่ยากจะสมาน แม้กอร์ดอนจะเคยพูดไว้ว่า “เวลาจะเป็นยารักษา และเดวิดจะดึงความสัมพันธ์นี้กลับมาได้” แต่ดูเหมือนนาฬิกาของลูกคนโตจะเดินไปในทิศทางตรงกันข้าม.
