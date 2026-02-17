นักท่องเที่ยวจีนฉาว ระเริงรักกลางน้ำหาดพัทยา ไม่แคร์สายตาชาวบ้าน
ตำรวจเร่งล่าตัว 2 นักท่องเที่ยวจีน ระเริงรักกลางน้ำหาดพัทยา นัวเนียนานเป็นชั่วงโมง โดยไม่แคร์สายตาชาวบ้านหรือกล้อง
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก นายมลรูปโพลารอยด์ กรอบรูปอัลบั้มรูป โพสต์รูปในกลุ่ม ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ ซึ่งสามารถบันทึกวินาทีที่นักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือสายตาของประชาชน
โดยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้เดินทางไปจุดเกิดเหตุ ตรงข้ามห้างสรรพสินค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มตกหมึกใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม
ตัวแทนกลุ่ม เล่าว่า เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 04.30 น. คืนวันที่วันที่ 16 ก.พ. ขณะกำลังตกหมึกอยู่ริมทะเล ตอนแรกเข้าใจว่า นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำตามปกติ แต่สังเกตเห็นท่าทางไม่เหมาะสม จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้ โดยระบุว่า ทั้งคู่มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวอยู่นานเกือบ 1 ชั่วโมง ครั้งแรก คนจีนทั้งคู่ได้ขึ้นมาบนชายหาด แล้วลงไปต่อกันเป็นรอบที่ 2 ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยืนดูและถ่ายคลิป ทั้งสองไม่ได้แสดงท่าทีเขินอาย หรือสนใจสายตาผู้คน ที่กำลังยืนถ่ายคลิปแต่อย่างใด ก่อนจะขึ้นจากทะเลเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้ จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง หลายฝ่ายมองว่า เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ กระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว และความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่
เบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งพิจารณามาตรการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ชายหาดช่วงเวลากลางคืนต่อไป
