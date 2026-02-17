แม่ค้าโมจิ โชว์ปั้นแป้งจนลูกค้ารุม ชาวเน็ตใจสั่นแห่ขอวาร์ป บางอย่างทำหลุดโฟกัส
คลิปไวรัล! แม่ค้าโมจิ โชว์ปั้นแป้งจนลูกค้ารุม มุมกล้องทำเอาใจสั่น ชาวเน็ตแห่ขอวาร์ป บางอย่างทำหลุดโฟกัส จนลืมมองของกิน
เมื่อร้านโมจิโฮมเมดชื่อดัง กำลังเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ชาวเน็ตและบล็อกเกอร์สายกินต้องรีบไปเช็กอินกันด่วน ๆ เพราะไม่ใช่เพียงเมนูโมจิที่มีรสชาติให้เลือกมากกว่า 30 รสชาติเท่านั้น แต่ แม่ค้าโมจิ กลับเป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้านับสิบแห่มามุงหน้าร้านจนตลาดเกือบแตก
คลิปไวรัลที่อินฟลูเอ็นเซอร์สายกินรายหนึ่งได้ถ่ายทำเอาไว้ขณะที่เดินทางไปเลือกซื้อโมจิร้านดัง นั่นคือช่วงที่ แม่ค้าโมจิ ก้มหน้าก้มตาปั้นโมจิตามออเดอร์ที่สั่งอย่างตั้งใจ แต่ด้วยเสื้อคอกว้างที่เธอใส่ และมุมกล้องที่ถ่ายเห็นพอดี ทำให้ภาพความน่ากินของ โมจิไส้ผลไม้ และถั่วลิสง กลับถูกบดบังไปด้วย เนินอกขาวเด้งของแม่ค้า จนคลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสขึ้นมาในทันที
หลังคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโซเชียลชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เรื่องการแต่งตัวของ แม่ค้าโมจิ ทว่าเธอก็ไม่ปล่อยให้ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียว ออกมาแก้ต่างให้ตัวเองแบบเชือดนิ่ม ๆ ว่า “แบบนี้คือการแต่งตัวปกติของฉัน ต้องขอโทษด้วยที่เป็นคนขี้ร้อน” จากคำตอบนี้ทำให้ลูกค้าหน้าร้านของเธอเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ทุกคนต่างยอมรับว่าอยากมาเห็นการปั้นโมจิแบบใกล้ ๆ ด้วยตาตัวเองสักครั้ง ทั้งยังให้กำลังใจแม่ค้าโมจิสายแซ่บคนนี้กันใหญ่ นอกจากนั้นก็มีคนอยากได้วาร์ปของแม่ค้าคนนี้ด้วย
อ้างอิงจาก : mirrormedia.mg, FB 貪吃鬼涵涵-台北新北 美食探店
