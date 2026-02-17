“ไชยชนก” รับคุยกับ “ไผ่ ลิกค์” จริง รอให้หัวหน้าทั้งสองพรรคคุยกัน
ไชยชนก ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับ ไผ่ ลิกค์ จริง รอให้หัวหน้าทั้งสองพรรคคุยกัน ถึงแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้เงื่อนไข
จากกรณีที่ นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยว่า ตนได้โทรศัพท์พูดคุยประสานกับ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพรรคกล้าธรรมไม่มีข้อต่อรองหรือเงื่อนไขทางการเมืองใดๆ ตามที่เป็นข่าวทั้งสิ้น
ล่าสุด นายไชยชนก ชิดชอบ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ยอมรับว่า มีการโทรมาคุยกันสั้นๆ ท้ายที่สุดก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าพรรคพูดคุยกัน
เมื่อถามว่าหลักการของพรรคกล้าธรรม คือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เบื้องต้นได้พูดคุยกันแล้ว แต่ต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร และรอให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม พูดคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก่อน จากนั้นค่อยเข้ามายังที่ทำการพรรค เพื่อแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่า
ส่วนที่นายไผ่ บอกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นไปตามนั้นหรือไม่ นายไชยชนก ระบุว่า นั่นคือสิ่งที่พูดกับตน แต่ขอให้รออย่างเป็นทางการดีกว่า
เมื่อถามว่าในพรรคภูมิใจไทยได้พูดคุยเรื่องตำแหน่งกันหรือไม่ หลังมีชื่อนายไชยชนก ไปนั่งเก้าอี้รมว.มหาดไทย นายไชยชนก กล่าวว่า ยังไม่มี ตราบใดที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ถูกรับรอง เราจะไม่มีการยืนยันตำแหน่งใดๆทั้งสิ้น
เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ปิดประตูกับพรรคกล้าธรรมทำใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เราประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าพร้อมรับฟังทุกท่าน
