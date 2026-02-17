ข่าว

หมอยง ชี้ ความลับในโลก ไม่มีจริง ขึ้นอยู่ที่กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:43 น.
66
หมอยง ชี้ ความลับในโลก ไม่มีจริง ขึ้นอยู่ที่กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ

ศ.นพ.ยง ชี้ “ความลับ” ในโลกนี้ไม่มีอยู่จริง มีเพียง “กฎเกณฑ์” และจรรยาบรรณที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด

จากกรณีที่มีการถกเถียงกันในสังคมเรื่อง “ความลับ” ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ให้ความรู้และข้อคิดเตือนใจ หยิบยกมุมมองในวงการแพทย์และงานวิจัยมาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน

คุณหมอยงระบุว่า ในความเป็นจริงความลับไม่มีในโลก อย่างกรณีที่หมอตรวจคนไข้ ทั้งหมอและพยาบาลผู้ช่วยต่างก็รู้เห็นข้อมูลทั้งหมด แต่สิ่งที่ทำให้มันยังคงเป็นความลับคือกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณ

หากบุคลากรทางการแพทย์นำข้อมูลคนไข้ไปเปิดเผย จะถือว่ามีความผิดทางจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ผิดกฎหมาย และอาจถึงขั้นถูกยึดใบประกอบวิชาชีพได้เลย

มาตรฐานการปิดบังตัวตนใน งานวิจัย

สำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ข้อมูลส่วนตัวจะถูกปกปิดอย่างแน่นหนาผ่านกระบวนการแปลงเป็นรหัส (Code) ข้อมูลของอาสาสมัครจะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสทั้งหมด ทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab) ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวอย่างเลือดหรือชิ้นเนื้อนั้นเป็นของใคร

ระบบความปลอดภัยขั้นสูง รหัสที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังตัวตนของอาสาสมัครได้ จะถูกเก็บล็อกไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึง รหัสผ่าน และมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม ซึ่งคณะผู้วิจัยทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้

ข้อยกเว้น เมื่อความปลอดภัยสำคัญกว่าความลับ

แม้จะเก็บข้อมูลมิดชิดเพียงใด แต่กฎเกณฑ์ก็ยังเปิดช่องทางฉุกเฉินเอาไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อาสาสมัครได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากยา หรือพบผลตรวจที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิต

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทีมวิจัยจำเป็นต้องถอดรหัส เพื่อเข้าไปช่วยเหลือหรือจัดการรักษาอาสาสมัครรายนั้นให้ทันท่วงที

แต่การจะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกล็อกไว้ได้ จะต้องทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ชี้แจงด้วยเหตุและผล และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เช่น คณะกรรมการจริยธรรม หรือ ศาล เท่านั้น

