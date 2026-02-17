ข่าว

ช็อกแรง! สั่งช่อดอกไม้แห้งเซอร์ไพรส์แฟน ร้านจัด “ดอกไม้จันทน์” ให้ แม่ค้าเห็นถึงกับกุมขมับลั่น “ขาดแค่ธูปเทียน”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:32 น.
91
ช็อกแรง! สั่งช่อดอกไม้แห้งเซอร์ไพรส์แฟน ร้านจัด "ดอกไม้จันทน์" ให้ แม่ค้าเห็นถึงกับกุมขมับลั่น "ขาดแค่ธูปเทียน"

ช็อกแรง! สั่งช่อดอกไม้แห้งเซอร์ไพรส์แฟน แต่ร้านจัด “ดอกไม้จันทน์” ให้ แม่ค้าเห็นถึงกับกุมขมับลั่น “ขาดแค่ธูปเทียน!”

กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตทั้งขำทั้งสงสารเลยครับ หลังคุณ Monchaya Chookeaw เจ้าของร้านจัดดอกไม้แห่งหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์สุดพีคผ่านเฟซบุ๊ก หลังเจอลูกค้าหอบช่อดอกไม้จากร้านอื่นมาให้ช่วยจัดใหม่ แต่พอเห็นสภาพดอกไม้แล้วถึงกับต้องขยี้ตาดูซ้ำ

เรื่องมีอยู่ว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านของคุณ Monchaya พร้อมกับหอบช่อดอกไม้มาด้วย แจ้งพนักงานว่าอยากให้ช่วย “จัดช่อใหม่” ให้หน่อย เมื่อพนักงานรับเรื่องและนำดอกไม้เข้ามาหลังร้าน เจ้าของร้านเห็นปุ๊บก็เกิดอาการเอ๊ะในใจทันที เพราะรูปร่างหน้าตาของดอกไม้กระดาษในช่อมันดูแปลกๆ ทะแม่งๆ จนแอบคิดว่าลูกค้าน่าจะตั้งใจเอาไปแกล้งแฟนหรือเปล่า?

ความจริงสุดช็อก สั่งดอกไม้แห้ง แต่ได้… ด้วยความสงสัย เจ้าของร้านจึงเดินออกไปถามลูกค้าตรงๆ ว่า “ดอกไม้นี้ทำเองเหรอคะ?” ลูกค้าจึงเล่าความจริงให้ฟังว่า ลูกค้าไปสั่งทำ “ช่อดอกไม้แห้ง” ซึ่งปกติควรจะเป็นดอกไม้จริงที่นำไปทำให้แห้ง หรือดอกไม้ผ้า จากร้านแห่งหนึ่ง

พอไปถึงร้านตามนัด ปรากฏว่าร้านยังไม่ได้ทำ จึงต้องนั่งรอ สักพักพนักงานร้านนั้นก็เอาช่อดอกไม้มาให้ แต่ลูกค้าดูแล้วรู้สึกไม่ถูกใจการจัดช่อ และแอบตะหงิดใจว่า “ดอกไม้มันดูแปลกๆ คิดไปเองคนเดียวหรือเปล่า?” จึงตัดสินใจนำมาให้ร้านของคุณ Monchaya จัดให้ใหม่

เมื่อเจ้าของร้านได้ฟังและพิจารณาดูดอกไม้กระดาษในช่ออย่างละเอียด ก็เลยต้องบอกความจริงกับลูกค้าไปตรงๆ ว่าให้ดูดีๆ เพราะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ขาดแค่ธูปกับเทียน ก็เป็นดอกไม้จันทน์แล้ว

เจ้าของร้านได้ฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงร้านดอกไม้ต้นทางว่า การทำธุรกิจควรมีความจริงใจ หากของหมด ทำไม่ทัน หรือไม่มีวัตถุดิบ ก็ควรบอกลูกค้าไปตรงๆ ไม่ใช่มักง่ายเอาดอกไม้ลักษณะคล้ายดอกไม้งานศพมาจัดช่อให้ลูกค้าแบบนี้ เพราะมันทำลายความรู้สึกทั้ง “คนให้” และ “คนรับ” อย่างรุนแรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

3 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

20 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

39 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:32 น.
91
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button