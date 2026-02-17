ช็อกแรง! สั่งช่อดอกไม้แห้งเซอร์ไพรส์แฟน ร้านจัด “ดอกไม้จันทน์” ให้ แม่ค้าเห็นถึงกับกุมขมับลั่น “ขาดแค่ธูปเทียน”
ช็อกแรง! สั่งช่อดอกไม้แห้งเซอร์ไพรส์แฟน แต่ร้านจัด “ดอกไม้จันทน์” ให้ แม่ค้าเห็นถึงกับกุมขมับลั่น “ขาดแค่ธูปเทียน!”
กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตทั้งขำทั้งสงสารเลยครับ หลังคุณ Monchaya Chookeaw เจ้าของร้านจัดดอกไม้แห่งหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์สุดพีคผ่านเฟซบุ๊ก หลังเจอลูกค้าหอบช่อดอกไม้จากร้านอื่นมาให้ช่วยจัดใหม่ แต่พอเห็นสภาพดอกไม้แล้วถึงกับต้องขยี้ตาดูซ้ำ
เรื่องมีอยู่ว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านของคุณ Monchaya พร้อมกับหอบช่อดอกไม้มาด้วย แจ้งพนักงานว่าอยากให้ช่วย “จัดช่อใหม่” ให้หน่อย เมื่อพนักงานรับเรื่องและนำดอกไม้เข้ามาหลังร้าน เจ้าของร้านเห็นปุ๊บก็เกิดอาการเอ๊ะในใจทันที เพราะรูปร่างหน้าตาของดอกไม้กระดาษในช่อมันดูแปลกๆ ทะแม่งๆ จนแอบคิดว่าลูกค้าน่าจะตั้งใจเอาไปแกล้งแฟนหรือเปล่า?
ความจริงสุดช็อก สั่งดอกไม้แห้ง แต่ได้… ด้วยความสงสัย เจ้าของร้านจึงเดินออกไปถามลูกค้าตรงๆ ว่า “ดอกไม้นี้ทำเองเหรอคะ?” ลูกค้าจึงเล่าความจริงให้ฟังว่า ลูกค้าไปสั่งทำ “ช่อดอกไม้แห้ง” ซึ่งปกติควรจะเป็นดอกไม้จริงที่นำไปทำให้แห้ง หรือดอกไม้ผ้า จากร้านแห่งหนึ่ง
พอไปถึงร้านตามนัด ปรากฏว่าร้านยังไม่ได้ทำ จึงต้องนั่งรอ สักพักพนักงานร้านนั้นก็เอาช่อดอกไม้มาให้ แต่ลูกค้าดูแล้วรู้สึกไม่ถูกใจการจัดช่อ และแอบตะหงิดใจว่า “ดอกไม้มันดูแปลกๆ คิดไปเองคนเดียวหรือเปล่า?” จึงตัดสินใจนำมาให้ร้านของคุณ Monchaya จัดให้ใหม่
เมื่อเจ้าของร้านได้ฟังและพิจารณาดูดอกไม้กระดาษในช่ออย่างละเอียด ก็เลยต้องบอกความจริงกับลูกค้าไปตรงๆ ว่าให้ดูดีๆ เพราะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ขาดแค่ธูปกับเทียน ก็เป็นดอกไม้จันทน์แล้ว
เจ้าของร้านได้ฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงร้านดอกไม้ต้นทางว่า การทำธุรกิจควรมีความจริงใจ หากของหมด ทำไม่ทัน หรือไม่มีวัตถุดิบ ก็ควรบอกลูกค้าไปตรงๆ ไม่ใช่มักง่ายเอาดอกไม้ลักษณะคล้ายดอกไม้งานศพมาจัดช่อให้ลูกค้าแบบนี้ เพราะมันทำลายความรู้สึกทั้ง “คนให้” และ “คนรับ” อย่างรุนแรง
