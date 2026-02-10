ช็อกทั้งลำ กัปตัน ถูกตร.จับคาเครื่องบิน รู้ข้อหายิ่งช็อกหนัก เหยื่อเด็ก 8 ขวบ
ผู้โดยสารบนเครื่องบินสายการบิน LATAM Airlines ช็อกทั้งลำ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบตัวกัปตันเครื่องบินวัย 60 ปี คาสนามบินคองโกเนียส ในนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ก่อนเครื่องจะทะยานขึ้นฟ้าเพียงไม่กี่นาที หลังถูกสืบทราบว่าเป็นหัวโจกขบวนการค้าประเวณีเด็กและล่วงละเมิดทางเพศ
นายแซร์โจ อันโตนิโอ โลเปส กัปตันรุ่นใหญ่ ถูกจับกุมภายใต้ปฏิบัติการ “Fasten your Seatbelt” (รัดเข็มขัดของคุณให้แน่น) โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกขึ้นไปบนเครื่องบินพร้อมแจ้งต่อลูกเรือว่า “เรียกนักบินฉุกเฉินมาแทนได้เลย เพราะเขาถูกจับแล้ว” ก่อนจะคุมตัวนายโลเปสที่สวมกุญแจมือเดินฝ่าสายตาผู้โดยสารลงจากเครื่อง
จากการสอบสวนเบื้องต้น พลตำรวจตรี อิวาลดา อะเลโช เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่า นายโลเปสไม่ได้เพียงแค่ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่ยังมีพฤติกรรมข่มขืนเหยื่อเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์มานานกว่า 8 ปี เหยื่อบางรายถูกเริ่มล่วงละเมิดตั้งแต่อายุเพียง 8 ขวบ
นอกจากนี้ ตำรวจยังจับกุมหญิงวัย 55 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่าของเด็กๆ ในข้อหาเป็นแม่เล้าจัดหาหลานสาวแท้ๆ ของตนเอง (อายุ 8, 10 และ 14 ปี) ไปบำเรอกามให้กับกัปตันรายนี้
ตำรวจระบุว่า นายโลเปสมีพฤติการณ์ใช้เอกสารปลอมเพื่อพาเด็กหญิงอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการโรงแรมและม่านรูดเพื่อกระทำชำเรา จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้ ยังพบหลักฐานภาพและคลิปวิดีโอเหยื่อจากหลายรัฐทั่วบราซิล ซึ่งบ่งชี้ว่าเขามีการส่งต่อและกระจายสื่อลามกเหล่านี้ไปยังเครือข่ายอื่นด้วย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลการจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก 4 ราย และเร่งตรวจสอบเส้นทางการกระจายสื่อลามกเพื่อกวาดล้างเครือข่ายนี้ให้สิ้นซาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแสดงดัง ฉะแอร์โฮสเตส ปมถูกแซงคิวลงจากเครื่อง ลั่น “จะทำให้โดนไล่ออก”
- “เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน
- แอร์สายการบินแอร์วิสคอนซิน ซดวอดก้าก่อนเทคออฟ เมาหลับทำผู้โดยสารช็อกทั้งลำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: