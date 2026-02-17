ข่าวต่างประเทศ

ละหมาดหมู่หน้าปราสาทฮิเมจิ ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด รัฐแจง ขออนุญาตหมกเม็ด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:57 น.
165

ละหมาดหมู่หน้าปราสาทฮิเมจิ เกิดกระแสวิจารณ์บนโซเชียลมีเดียญี่ปุ่น เบื้องหลังข้การขออนุญาตใช้พื้นที่จากคำชี้แจงล่าสุดของฝ่ายบริหาร

โซเชียลมีเดียในประเทศญี่ปุ่นส่งต่อคลิปวิดีโอกลุ่มชาวมุสลิมจำนวนมากทำพิธีละหมาดร่วมกันบริเวณจัตุรัสซันโนมารุหน้าปราสาทฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ช่วงเทศกาลอีดิ้ลฟิตริ แต่วิดีโอดังกล่าวเพิ่งกระจายสู่สายตาประชาชนในเดือนมกราคม 2569

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวญี่ปุ่นจำนวนมากตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่มรดกโลก ประชาชนถกเถียงกันว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่ออกใบอนุญาตให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้ได้อย่างไร

กลุ่มผู้จัดงานชาวมุสลิมชี้แจงเหตุผลว่าพวกเขามีพื้นที่ในร่มไม่เพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมทำพิธีละหมาด พวกเขาจึงตัดสินใจใช้พื้นที่ลานกว้างกลางแจ้งแทน ผู้จัดงานยืนยันว่าพวกเขาไม่มีเจตนาโอ้อวดการประกอบพิธีทางศาสนาแต่อย่างใด

สำนักงานบริหารจัดการปราสาทฮิเมจิออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อลดความสับสนของประชาชน ว่ากลุ่มผู้จัดงานยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อทำกิจกรรมชมดอกซากุระบาน เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสาร สำนักงานบริหารจัดการปราสาทฮิเมจิยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้อนุญาตให้จัดการชุมนุมเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

ฝ่ายบริหารจัดการสถานที่แสดงความกังวลเมื่อผู้ขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรมไม่ตรงกับจุดประสงค์ เจ้าหน้าที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก มีรายงานเพิ่มเติมว่ากลุ่มชาวมุสลิมติดต่อขอใช้พื้นที่เพื่อทำพิธีละหมาดหมู่ในปีนี้ สำนักงานบริหารจัดการปราสาทฮิเมจิได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2568 มิซูโฮะ อุเมะมุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคซานเซโตะ อภิปรายผลักดันกฎหมายห้ามฝังศพชาวมุสลิมในประเทศ เสนอให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่นต้องยอมรับธรรมเนียมการเผาศพตามวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือส่งร่างกลับประเทศต้นทาง ประชาชนจำนวนมากวิจารณ์การแสดงความเห็นครั้งนี้อย่างหนัก เนื่องจากสส.นำพระราชดำรัสของสมเด็จพระจักรพรรดิมาใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองของตนเอง

ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง ‘พระราชดำรัส’ กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม

ในเดือนกันยายนปีก่อน เกิดกระแสต่อต้านในเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อมีข้อมูลเท็จแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตว่าสภาเมืองอนุมัติให้โรงเรียนจัดเตรียมอาหารกลางวันฮาลาลเพื่อเด็กนักเรียนชาวมุสลิม สำนักงานการศึกษาเมืองคิตะคิวชูรับสายโทรศัพท์ร้องเรียนมากกว่า 1,000 สาย เจ้าหน้าที่ต้องออกมาชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการจัดทำเมนูอาหารที่งดเว้นวัตถุดิบก่อภูมิแพ้ 28 ชนิด ซึ่งรวมถึงเนื้อหมูด้วย สำนักงานยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความเชื่อทางศาสนาแต่อย่างใด

ขณะที่เมืองคาวากุจิ จังหวัดไซตามะ มีชุมชนผู้อพยพชาวเคิร์ดที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่จำนวนมาก ประชาชนชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ร้องเรียนถึงปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคนในพื้นที่กับกลุ่มผู้อพยพบ่อยครั้ง สถานการณ์นี้นำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มชาวต่างชาติในบริเวณดังกล่าวบนโลกออนไลน์

สถิติการนับถือศาสนาในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานความเชื่อระหว่างลัทธิชินโตกับศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน พวกเขาไปศาลเจ้าชินโตในวันขึ้นปีใหม่เพื่อขอพร จัดงานศพตามพิธีทางศาสนาพุทธ หรือจัดงานแต่งงานแบบคริสต์ ประชาชนจำนวนมากจึงไม่ได้ระบุว่าตนเองนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างตายตัว

ข้อมูลจากสำนักงานกิจการวัฒนธรรมของญี่ปุ่นระบุจำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ซึ่งประเมินจากการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของศาลเจ้า วัด หรือโบสถ์

ศาสนา จำนวนผู้นับถือโดยประมาณ
ลัทธิชินโต 84 – 107 ล้านคน
ศาสนาพุทธ 70 – 89 ล้านคน
ศาสนาคริสต์ 1 – 3 ล้านคน
ศาสนาอื่นๆ 4 – 10 ล้านคน

 

ผลสำรวจความคิดเห็นส่วนบุคคลจากหลายสถาบันพบว่าชาวญี่ปุ่นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าตนเองไม่มีศาสนา พวกเขามองว่าการไปทำบุญตามศาลเจ้าหรือวัดเป็นเรื่องของประเพณีมากกว่าความเชื่อทางศาสนาที่เคร่งครัด

อิสลามเป็นศาสนาส่วนน้อยในญี่ปุ่น คิดเป็น 0.3%

ประชากรมุสลิมในประเทศญี่ปุ่น

ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาของคนกลุ่มน้อยในญี่ปุ่น ปัจจุบันมีจำนวนชาวมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ 420,000 คน (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2567) คิดเป็นสัดส่วนราว 0.3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ตัวเลขนี้ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหากเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน

การเพิ่มจำนวนของชาวมุสลิมมาจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน เรียนหนังสือ หรือตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่น ชาวมุสลิมส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย ปากีสถาน บังกลาเทศ มาเลเซีย กลุ่มมุสลิมที่เป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆ มีประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คน ซึ่งส่วนมากเปลี่ยนศาสนาหลังจากการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีมัสยิดมากกว่า 160 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ การหาอาหารฮาลาลในเมืองใหญ่สามารถทำได้สะดวกขึ้น สังคมญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของชาวมุสลิมที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

6 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

18 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

36 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:57 น.
165
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button