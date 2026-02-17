ข่าวกีฬา

บทบาทใหม่ “บิว ภูริพล” ลมกรดเบอร์ 1 ไทย ติดยศข้าราชการตำรวจคนใหม่

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:12 น.
78
บิวภูริพลบรรจุข้าราชการตำรวจ
ภาพ @Facebook

สำเร็จอีกก้าว! ภูริพล บุญสอน ยอดนักวิ่งประวัติศาสตร์ไทย บรรจุข้าราชการตำรวจอย่างเป็นทางการ คุณแม่โพสต์ซึ้งภูมิใจลูกชายในมาดใหม่

ถือเป็นข่าวดีที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อ “บิว” ภูริพล บุญสอน ยอดนักวิ่งระยะสั้นเจ้าของสถิติประเทศไทยและไอดอลของคนรุ่นใหม่ ได้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอีกขั้นในบทบาทข้าราชการ เพื่อรับใช้ชาติในหน้าที่ที่มั่นคง

เรื่องราวสุดประทับใจนี้ถูกเปิดเผยโดย คุณแม่สุภาวดี มรรคผล ที่ได้โพสต์ภาพลูกชายสุดที่รักผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในมาดว่าที่ข้าราชการตำรวจคนใหม่ พร้อมระบุข้อความสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยความหมายว่า

“ยินดีกับตำรวจน้อยของแม่ ประสบความสำเร็จในทุกก้าวที่ลูกเดินนะ หนูคือความภูมิใจของแม่ ชุดยังไม่พร้อม แต่กายใจพร้อมมาก”

ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว โดยมีบรรดาแฟนคลับและคนในวงการกีฬาเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับ “หมวดบิว” (ในอนาคต) กันอย่างล้นหลาม

ภูริพล บุญสอน ลมกรดเบอร์ 1 ของไทย ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ
ภาพ @Facebok

การเข้ารับราชการตำรวจในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลและสวัสดิการที่รัฐมอบให้เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างยาวนาน ภูริพลในวัยเพียง 20 ปี สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซมาแล้วมากมาย ทั้งการกวาดเหรียญทองซีเกมส์, เอเชียนเกมส์ และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส

การก้าวเข้าสู่ชายคาสีกากีไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของความมั่นคง แต่ยังเป็นแรงผลักดันชั้นดีที่จะทำให้ บิว ภูริพล ไม่ต้องกังวลเรื่องอาชีพการงานในอนาคต และสามารถทุ่มเทสมาธิให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่กำลังจะมาถึง ทั้งศึกชิงแชมป์โลกและเป้าหมายใหญ่ในโอลิมปิกเกมส์ครั้งต่อไป

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สวยงามของชายหนุ่มที่ชื่อ “ภูริพล บุญสอน” ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความมีวินัยและความพยายาม ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเร็วในสนาม แต่ยังนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตจริงอีกด้วย.

บทบาทใหม่! ดาวดังลู่วิ่งไทย 'ภูริพล' เข้าร่วมทัพตำรวจ
ภาพ @Facebok

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

