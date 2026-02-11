บริษัทจีน เปิดตัว “Moya” หุ่นยนต์สาวคลายเหงา ผิวสัมผัสเหมือนมนุษย์
บริษัทจีน เปิดตัว Moya หุ่นยนต์สาวคลายเหงา ผิวสัมผัสเหมือนมนุษย์ สามารถโต้ตอบได้ด้วยสีหน้า โดยจะวางจำหน่ายสิ้นปี ในราคา 5 ล้าน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า ดรอยด์อัป (DroidUp) บริษัทในประเทศจีนได้เปิดตัว โมยา (Moya) หุ่นยนต์คลายเหงาที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ โดยเล็งจะเปิดขายในสิ้นปีนี้
โดยอ้างอิงจากคำแถลงการของบริษัทระบุว่า โมนา นั้นมีลักษณะคล้ายมนุษย์ ตั้งแต่ผิวหนังมีเหมือนคน มีอุณหภูมิร่างกาย ประมาณ 32-36 กิโลเมตร และสามารถเปลี่ยนเพศของหุ่นยนต์ได้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ
พร้อมกันนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ นอกจากจะเป็นเพื่อนแล้ว ยังสามารถใช้ในแบบแผนธุรกิจหรือการดูแลสุขภาพได้ด้วย
นอกจากนี้โมยาใช้กล้องและปัญญาประดิษฐ์ในดวงตาของเธอในการตรวจจับผู้คนที่อยู่ในแนวสายตา และโต้ตอบกับพวกเขาได้ทั้งผ่านคำพูดและการแสดงสีหน้าอย่างละเอียดอ่อน
สำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อโมยาในราคา 1.2 ล้านหยวน (5.4 ล้านบาท)
