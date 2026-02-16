“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ
ว่าที่ สส. จากพรรคเพื่อชาติไทย และ พรรคมิติใหม่ รวม 3 เสียง ประกาศพร้อมหนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคเพื่อชาติไทย ซึ่งมีว่าที่สส. จำนวน 2 คน คือ นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค และว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ และนายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย ว่าที่สส.บัญชีราย รวมถึงนายปรีชา ไข่แก้ว ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคมิติใหม่ มีความประสงค์สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จัดตั้งรัฐบาล
นางสาวแนน บุณย์ธิดา โฆษกพรรค กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้นายไชยชนก ได้พบปะพูดคุยกับว่าที่สส. จาก 2 พรรค ที่แสดงเจตจำนงสนับสนุนนายอนุทิน ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคเพื่อชาติไทย และพรรคพรรคมิติใหม่
ซึ่งในเบื้องต้นได้เข้ามาพูดคุยกับเลขาธิการพรรค และแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าหลังจากมีการรับรับรองสส. และมีการนัดประชุมสภาฯ ในการเลือกนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
