หญิงอินเดีย จัดฉากแปลงร่างเป็นงู หนีคลุมถุงชน ไปอยู่กับคนรัก
หญิงอินเดีย จัดฉากแปลงร่างเป็นงู สร้างความลือว่าเป็นนาคิน เพื่อหนีคลุมถุงชน ไปอยู่กับคนรัก ด้านตำรวจยืนยันเป็นคนไม่ใช่นาคินตามข่าวลือ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NWJ รายงานว่า หญิงชาวอินเดียวัย 20 ปี แกล้งจัดฉากว่าตัวเองแปลงกายเป็นงู ก่อนหายตัวปริศนา ในรัฐอุตตรประเทศ เพื่อหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชน
โดยทางครอบครัวระบุว่าพวกเขาพบลูกสาวของพวกเขาหายตัวไป ในที่เกิดเหตุพบคราบงู เสื้อผ้า และอัญมณีถูกทิ้งเอาไว้ในห้องนอน และกลายเป็นข่าวลือในหมู่บ้านว่าหญิงคนดังกล่าวเป็น “นาคิน” งูที่แปลงร่างได้ตามตำนานของชาวอินเดีย
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของตำรวจก็ได้ปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่าเป็นนาคินและวอนขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าหลงเชื่อข่าวลือดังกล่าว โดยตำรวจอธิบายเพิ่มว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น เพราะเธอต้องการหลบหนีไปอยู่กับผู้ชายที่เธอรัก เลยจัดฉากว่าตัวเองแปลงร่างเป็นงู
ขณะที่ในเวลาต่อมาฝ่ายหญิงได้เผยแพร่คลิปโซเชียลพร้อมกับคนรักของเธอ พร้อมอธิบายว่าสิ่งที่เธอทำลงไปนั้นเป็นการตัดสินใจของเธอเอง โดยเธอจัดฉากแบบนี้เพื่อซื้อเวลาให้เธอได้หลบหนี และขอให้ทางครอบครัวหยุดตามตัวเธอในเรื่องนี้ ขณะที่ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงได้เข้าแจ้งความเอาผิดฝ่ายชาย โดยทางตำรวจอินเดียยืนยันว่าพวกเขาทราบเรื่องนี้แล้ว
