กกต. โต้กลับ “ณัฐพงษ์” ยัน กปน. ถ่ายต้นขั้วบัตรให้หัวคะแนนดู ไม่เป็นความจริง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกคำชี้แจง โต้ “ณัฐพงษ์” ยัน กปน. สามารถถ่าย ต้นขั้วเก็บไว้ แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ไม่เป็นความจริง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง หลังจากที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “คำแถลง กกต. วันนี้บอกว่า: กปน.สามารถถ่ายต้นขั้วเก็บไว้ แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกา/ไม่กา แบบไม่มีเขย่ง” เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา
กกต. ระบุว่า ชี้แจงกรณีมีการโพสต์ข้อความ “กปน. สามารถถ่ายต้นขั้วเก็บไว้ แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกา / ไม่กา แบบไม่มีเขย่ง”
ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงการโพสต์ข้อความ “กปน. สามารถถ่าย ต้นขั้วเก็บไว้ แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกา/ไม่กา แบบไม่มีเขย่ง” นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
