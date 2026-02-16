กกต. ยันเลือกตั้ง 69 เป็นไปตามหลักการ “ออกเสียงโดยตรงและลับ”
กกต. ออกแถลงยืนยันว่าเลือกตั้ง 2569 เป็นไปตามหลักการ ออกเสียงโดยตรงและลับ มีมาตรการทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน
เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความออกแถลงว่า “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 168/2569 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์หลักประกันตามกฎหมายที่คุ้มครองความลับของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยตรงและลับ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครอง และห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และป้องกันไม่ให้เกิดการกดดันหรือแทรกแซงในกระบวนการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอยืนยันว่า การเลือกตั้งดำเนินไปภายใต้หลักการ “ออกเสียงโดยตรงและลับ” ทุกขั้นตอนมีมาตรการทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้อย่างมั่นใจว่า ข้อมูลและการตัดสินใจของตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444”
