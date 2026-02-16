อนุทิน เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปลุกหัวใจคนไทยรักแผ่นดิน
ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคที่อวลไปด้วยกลิ่นอายความรุ่งเรืองของสยามประเทศในอดีต ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สร้างปรากฏการณ์ “ปลุกหัวใจคนรักแผ่นดิน” ในพิธีเปิดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2569” เมื่อค่ำวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา
การปรากฏตัวของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีในชุดไทยย้อนยุค ท่ามกลางคลื่นมหาชนชาวลพบุรีที่พร้อมใจกันนุ่งโจงห่มสไบ กลายเป็นภาพจำที่มากกว่าแค่การท่องเที่ยว แต่นี่คือ “แถลงการณ์ทางวัฒนธรรม” ของผู้นำรัฐบาลที่ต้องการย้ำเตือนคนไทยถึงคำว่า “บ้านเกิดเมืองนอน”
นายอนุทินได้กล่าวถ้อยคำที่กินใจและมีชั้นเชิงทางการเมืองอย่างสูง โดยระบุว่า คำว่า “บ้านเกิดเมืองนอน” ไม่ควรถูกตีความเพียงแค่ชื่อเรียกถิ่นที่อยู่ แต่มันคือสายใยความผูกพันที่หล่อหลอมคนไทยกับผืนแผ่นดิน หากประชาชนมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง แรงผลักดันนั้นจะกลายเป็นกลไกสำคัญในการดูแล รักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้รุดหน้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งต่อมรดกที่ล้ำค่านี้ให้แก่ลูกหลานอย่างยั่งยืน
“ลพบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือหน้าต่างของสยามที่เปิดรับโลกกว้าง เป็นศูนย์กลางความเจริญที่นานาอารยประเทศต่างยอมรับ วันนี้คนไทยต้องสืบสานเกียรติภูมินั้นด้วยการรักษาอัตลักษณ์ไทยไว้ในหัวใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองให้เท่าทันโลกที่หมุนไว” นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำ
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะ “ผ้าไทย” ที่พระองค์ทรงผลักดันจนกลายเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องประชาชนทั่วประเทศ.
ที่มา : election.bhumjaithai
