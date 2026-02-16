ข่าวการเมือง

อนุทิน เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปลุกหัวใจคนไทยรักแผ่นดิน

เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 10:27 น.
58
แฟ้มภาพ

ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคที่อวลไปด้วยกลิ่นอายความรุ่งเรืองของสยามประเทศในอดีต ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สร้างปรากฏการณ์ “ปลุกหัวใจคนรักแผ่นดิน” ในพิธีเปิดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2569” เมื่อค่ำวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา

การปรากฏตัวของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีในชุดไทยย้อนยุค ท่ามกลางคลื่นมหาชนชาวลพบุรีที่พร้อมใจกันนุ่งโจงห่มสไบ กลายเป็นภาพจำที่มากกว่าแค่การท่องเที่ยว แต่นี่คือ “แถลงการณ์ทางวัฒนธรรม” ของผู้นำรัฐบาลที่ต้องการย้ำเตือนคนไทยถึงคำว่า “บ้านเกิดเมืองนอน”

นายกฯ ไทยร่วมฉลองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ลพบุรี
ภาพ @ภูมิใจไทย

นายอนุทินได้กล่าวถ้อยคำที่กินใจและมีชั้นเชิงทางการเมืองอย่างสูง โดยระบุว่า คำว่า “บ้านเกิดเมืองนอน” ไม่ควรถูกตีความเพียงแค่ชื่อเรียกถิ่นที่อยู่ แต่มันคือสายใยความผูกพันที่หล่อหลอมคนไทยกับผืนแผ่นดิน หากประชาชนมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง แรงผลักดันนั้นจะกลายเป็นกลไกสำคัญในการดูแล รักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้รุดหน้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งต่อมรดกที่ล้ำค่านี้ให้แก่ลูกหลานอย่างยั่งยืน

“ลพบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือหน้าต่างของสยามที่เปิดรับโลกกว้าง เป็นศูนย์กลางความเจริญที่นานาอารยประเทศต่างยอมรับ วันนี้คนไทยต้องสืบสานเกียรติภูมินั้นด้วยการรักษาอัตลักษณ์ไทยไว้ในหัวใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองให้เท่าทันโลกที่หมุนไว” นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะ “ผ้าไทย” ที่พระองค์ทรงผลักดันจนกลายเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องประชาชนทั่วประเทศ.

นายกฯ อนุทิน ปลุกหัวใจรักชาติในงานสมเด็จพระนารายณ์ฯ
ภาพ @ภูมิใจไทย
นายกฯ ไทยร่วมฉลองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ลพบุรี ชูนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมรดกของชาติ
ภาพ @ภูมิใจไทย

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
