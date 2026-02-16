เคราะห์ซ้ำกรรมซัด! หนุ่มพัทลุงซิ่งชนวัว “เลือดคลั่งสมอง” แถมถึงมือหมอความลับแตก
หนุ่มวัย 41 ขี่รถชนวัวสลบกลางถนนมืดพิกัดเมืองพัทลุง อาการสาหัสเลือดคั่งสมองต้องใส่ท่อช่วยหายใจ สุดท้ายคดีพลิกขณะพยาบาลเปลี่ยนชุด พบห่อยาบ้า 400 เม็ดซุกกระเป๋า ตำรวจรุดขยายผลเจอตกในที่เกิดเหตุอีกอื้อ
บนถนนที่มืดสนิทสายบ้านสวน–ควนกุฏ บริเวณหน้ากองร้อย ตชด. 434 อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ก.พ.) เสียงกระแทกสนั่นหวั่นไหว ! ท่ามกลางความเงียบงันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่า จากอุบัติเหตุจราจรธรรมดาจะลุกลามกลายเป็นคดีอาชญากรรมระดับจังหวัด
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง พร้อมอาสากู้ภัย รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งพบรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเยินอยู่กลางถนน ใกล้กันพบร่างของ นายสุชาติ อายุ 41 ปี ชาว อ.เขาชัยสน นอนจมกองเลือดหมดสติอยู่อย่างน่าเวทนา ห่างไปไม่ไกลพบ “วัวเพศผู้” ตัวเขื่องนอนสลบเหมือดลุกไม่ขึ้น คาดว่าถูกพุ่งชนอย่างรุนแรงเนื่องจากทัศนวิสัยที่มืดสนิททำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง
กู้ภัยเร่งนำตัวนายสุชาติส่งโรงพยาบาลพัทลุงเป็นการด่วน แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นพบอาการวิกฤต เลือดคั่งในสมอง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิต ท่ามกลางความเป็นห่วงของเจ้าหน้าที่ที่พยายามเร่งติดต่อญาติ
ในขณะที่ทีมแพทย์และพยาบาลกำลังเร่งทำหัตถการเพื่อช่วยชีวิตคนไข้อย่างเต็มกำลัง และกำลังจะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเปื้อนเลือดเป็นชุดของโรงพยาบาลอยู่นั้น ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก็ปรากฏ
เจ้าหน้าที่พบถุงสีฟ้าปริศนาซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของนายสุชาติ เมื่อเปิดตรวจสอบดูถึงกับผงะ เพราะภายในบรรจุยาบ้าไว้ถึง 2 ถุง รวมจำนวนกว่า 400 เม็ด จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาอายัดของกลางและตรวจสอบทันที
เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่ในโรงพยาบาล เมื่อตำรวจกลับไปสำรวจที่เกิดเหตุซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้ง กลับพบถุงซองลักษณะคล้ายบรรจุยาบ้าอีก 2 มัดใหญ่ ตกอยู่ใกล้จุดที่รถจักรยานยนต์ล้มลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นของนายสุชาติหรือไม่ หากใช่ จะถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่เตรียมนำไปกระจายในพื้นที่
จากเหยื่ออุบัติเหตุที่น่าเห็นใจ กลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดเพียงชั่วข้ามคืน ปัจจุบันนายสุชาติยังคงอาการสาหัสไม่รู้สึกตัว อยู่ภายใต้การอายัดตัวของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อขยายผลหาต้นตอของยาเสพติดล็อตนี้ต่อไป
