ข่าวอาชญากรรม

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด! หนุ่มพัทลุงซิ่งชนวัว “เลือดคลั่งสมอง” แถมถึงมือหมอความลับแตก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 10:27 น.
66
ชนวัวเจอยาบ้า 400 เม็ด

หนุ่มวัย 41 ขี่รถชนวัวสลบกลางถนนมืดพิกัดเมืองพัทลุง อาการสาหัสเลือดคั่งสมองต้องใส่ท่อช่วยหายใจ สุดท้ายคดีพลิกขณะพยาบาลเปลี่ยนชุด พบห่อยาบ้า 400 เม็ดซุกกระเป๋า ตำรวจรุดขยายผลเจอตกในที่เกิดเหตุอีกอื้อ

บนถนนที่มืดสนิทสายบ้านสวน–ควนกุฏ บริเวณหน้ากองร้อย ตชด. 434 อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ก.พ.) เสียงกระแทกสนั่นหวั่นไหว ! ท่ามกลางความเงียบงันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่า จากอุบัติเหตุจราจรธรรมดาจะลุกลามกลายเป็นคดีอาชญากรรมระดับจังหวัด

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง พร้อมอาสากู้ภัย รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งพบรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเยินอยู่กลางถนน ใกล้กันพบร่างของ นายสุชาติ อายุ 41 ปี ชาว อ.เขาชัยสน นอนจมกองเลือดหมดสติอยู่อย่างน่าเวทนา ห่างไปไม่ไกลพบ “วัวเพศผู้” ตัวเขื่องนอนสลบเหมือดลุกไม่ขึ้น คาดว่าถูกพุ่งชนอย่างรุนแรงเนื่องจากทัศนวิสัยที่มืดสนิททำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง

กู้ภัยเร่งนำตัวนายสุชาติส่งโรงพยาบาลพัทลุงเป็นการด่วน แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นพบอาการวิกฤต เลือดคั่งในสมอง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิต ท่ามกลางความเป็นห่วงของเจ้าหน้าที่ที่พยายามเร่งติดต่อญาติ

ในขณะที่ทีมแพทย์และพยาบาลกำลังเร่งทำหัตถการเพื่อช่วยชีวิตคนไข้อย่างเต็มกำลัง และกำลังจะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเปื้อนเลือดเป็นชุดของโรงพยาบาลอยู่นั้น ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก็ปรากฏ

เจ้าหน้าที่พบถุงสีฟ้าปริศนาซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของนายสุชาติ เมื่อเปิดตรวจสอบดูถึงกับผงะ เพราะภายในบรรจุยาบ้าไว้ถึง 2 ถุง รวมจำนวนกว่า 400 เม็ด จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาอายัดของกลางและตรวจสอบทันที

เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่ในโรงพยาบาล เมื่อตำรวจกลับไปสำรวจที่เกิดเหตุซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้ง กลับพบถุงซองลักษณะคล้ายบรรจุยาบ้าอีก 2 มัดใหญ่ ตกอยู่ใกล้จุดที่รถจักรยานยนต์ล้มลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นของนายสุชาติหรือไม่ หากใช่ จะถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่เตรียมนำไปกระจายในพื้นที่

จากเหยื่ออุบัติเหตุที่น่าเห็นใจ กลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดเพียงชั่วข้ามคืน ปัจจุบันนายสุชาติยังคงอาการสาหัสไม่รู้สึกตัว อยู่ภายใต้การอายัดตัวของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อขยายผลหาต้นตอของยาเสพติดล็อตนี้ต่อไป

วัว อุบัติเหตุ และของกลาง: พบยาบ้า 400 เม็ดในตัวคนขี่รถที่หมดสติ
ภาพจาก @ข่าวสด
จากเหยื่อสู่คนบาป หนุ่มขี่รถชนวัวบาดเจ็บ ก่อนถูกรวบพร้อมยาบ้า 400 เม็ด
ภาพจาก @ข่าวสด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

19 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

39 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

44 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

57 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 10:27 น.
66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button