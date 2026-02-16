“ตัน อิชิตัน” โพสต์คลิปอัปเดตอาการ หลังพลัดตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร
คุณตัน อิชิตัน โพสต์คลิปอัปเดตอาการ หลังพลัดตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร ไม่เป็นไรแล้ว ปวดหลังนิดหน่อย เตรียมออกจากโรงพยาบาล
จากกรณีที่ทีมกู้ภัย ได้เข้าช่วยเหลือนำตัว ตัน ภาสกรนที หรือ ตัน อิชิตัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา อย่างเร่งด่วน ภายหลังตกจากเวทีคอนเสิร์ต สูง 2 เมตร จนได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอจนถึงแผ่นหลัง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานคอนเสิร์ต วันเดอร์ วัน มิวสิค เฟสติวัล ที่จัดขึ้นที่บริเวณเขาชีรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้น ตัน อิชิตัน ได้ร่วมขึ้นเวทีไปร่วมแจมกับศิลปิน เพื่อขอบคุณผู้มาร่วมงาน ก่อนจะพลัดตกเวทีขณะเต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของตัน อิชิตัน ได้ออกมาอัปเดตอาการ โดยระบุว่า “สวัสดี ขอบคุณที่เป็นห่วง ตอนนี้ไม่เป็นไร ปวดหลังนิดหน่อย เดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลกลับไปทำงานได้แล้ว ขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจ” พร้อมอวยพรให้ทุกคนโชคดีวันตรุษจีน
