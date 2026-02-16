“เต้” ลั่นพร้อมส่ง 1 สส. ร่วมรัฐบาล แต่ต้องผลักดันนโยบายเพิ่มขนาดกระปู๋
เต้ มงคลกิตติ์ ลั่นพร้อมส่ง 1 สส. ร่วมรัฐบาล แต่ต้องผลักดันนโยบายเพิ่มขนาดกระปู๋ รวมถึงนโยบายอื่นๆ เช่นนโยบายอวกาศ มีสามีได้ 4 คนเป็นต้น
พี่เต้ หรือ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และ สส.บัญชีรายชื่อพรรคอันดับ 3 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงท่าทีในการร่วมรัฐบาลว่า “ผม พร้อมส่ง ส.ส. 1 คน เข้าร่วมรัฐบาล แต่ต้องผลักดัน
ตามนโยบายที่พรรคทางเลือกใหม่ได้หาเสียงไว้
1.ส่งคนไทยไปอวกาศ ท่องอวกาศ
2.เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก-เงินคนชรา-คนพิการ 3,000 บาท/เดือน
3.เพราะพันธุ์ไดโนเสาร์
4.สปานวดคนละครึ่ง
5.แก้กฏหมาย หญิง มีสามีได้ 4 คน หรือ ชาย มีภรรยา ได้ 4 คน
6.เพิ่มขนาดจู๋-รีแพร์-ดึงหน้า-ศัยกรรม-ปั้มลูก
7.ขุดคลองไทย เส้น 9A
8.ออกหมายจับ ตามจับ ตบ ฮุนเซ็น
9.ซื้อ แมนยู-ลิเวอร์พูล
10.หนังโป้ เว็บโป้ Sex Worker , Sex Toy ถูกกฏหมาย
11.วิดพื้น เพิ่มเงินเดือน-เกรด
12.หาคู่ให้คนไทย
13.จัดตั้ง กระทรวงเวทมนต์”
พร้อมระบุว่าหากทางรัฐบาลพร้อมผลักดันนโยบายของพี่เต้ให้ติดต่อมายังเบอร์ที่เขามอบเอาไว้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ
- เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: