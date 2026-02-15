ย้อนโมเมนต์ ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร สบตาตลอดรายการ ตอบคำถาม มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไง

ย้อนโมเมนต์ ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร สบตาตลอดรายการ ช่วงตอบคำถาม “มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไง” เคมีเข้ากันมาก
เรียกได้ว่าโซเชียลแทบจะระเบิดเลยทีเดียว เมื่อ ทิม พิธา เปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือดาราสาว ก้อย อรัชพร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งมีภาพหลุดทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่สนามบิน เตรียมบินไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน จนกลายเป็นข่าวฮือฮาตลอดช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปย้อนดูคลิปนาทีที่ ทิม พิธา และ ก้อย อรัชพร ได้เจอกันในรายการ ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ Ep. 102 เมื่อปี 2566 สมัยที่ฝ่ายชายเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากย้อนกลับมาสังเกตดี ๆ เกือบทั้งรายการ ทิม พิธา จะมอง ก้อย อรัชพร ด้วยสายตาที่หวานยดย้อย อบอุ่นชนิดที่แบบไม่ละสายตากันเลย
ยิ่งช่วงที่สาวก้อยยิงคำถามว่า “มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงคะ” ซึ่ง ทิม พิธา ก็ตอบไปจ้องหน้าคนถามไปว่า “หนีเที่ยวไม่ได้เพราะทุกคนทั่วประเทศช่วยเป็นหูเป็นตาให้ รู้หมดว่าไปไหน ซ่อนเงินก็ไม่ได้ ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สินละเอียดยิบ มีเท่าไหร่ต้องส่งให้แฟนดูแลหมด สุดท้ายความจริงใจ แม้ภารกิจจะรัดตัว แต่ตรวจสอบได้โปร่งใสแน่นอน”
จากนั้น นัตตี้ และดรีม ก็ช่วยกันพ่ายเรือจิ้นชงแบบเข้ม ๆ ให้สาวก้อยว่า “ดีไหมก้อย?” ซึ่งก้อยก็ตอบแบบเขินอาย และมองหน้า ทิม พิธา ไปด้วยว่า “ดีมากค่ะพี่” ท่ามกลางเสียงเชียร์จากทั้ง 2 เพื่อนสาว และทีมงาน
